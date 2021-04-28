График работы детских садов и школ на майские праздники в Перми: как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года

Период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро начнутся длинный майские выходные, по указу Владимира Путина период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. В прошлый раз так долго россияне отдыхали в конце марта 2020 года, когда коронавирусная инфекция только начала распространяться по регионам.

Длинные майские выходные 2021 также связаны с COVID-19. Как говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля, данные меры приняты в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции и для укрепления здоровья граждан Российской Федерации.

После публикации новости о долгих выходных многие пермяки задавались вопросом, как будут работать учебные заведения с 1 по 10 мая 2021 года в Перми. За ответом мы обратились в Министерство образования Пермского края.

Как объяснили в министерстве, дошкольные учреждения с 1 по 10 мая работать не будут, за исключением дежурных групп. В школах в эти дни не будет уроков. Но по решению администраций учебных заведений, с 4 по 7 мая могут проходить консультации для учеников, готовящихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Техникумы и колледжи тоже работать не будут. Но по мере необходимости педагоги также могут провести дополнительные консультации перед экзаменами.

У студентов вузов с 1 по 10 мая - каникулы.

Что такое дежурные группы в детсадах и как в них записаться

Как объяснила министр образования Пермского края Раиса Кассина, дежурные группы созданы для того, чтобы обеспечить возможность выйти на работу тем людям, у которых не будет выходных. Они будут малочисленные и только для тех детей, чьи родители реально обязаны работать в майские праздники. Никаких документов от родителей, которые вынуждены работать с 1 по 10 мая, с них требовать не будут.

- Неправильно сейчас заставлять людей в бешеном темпе собирать какие-то справки. Поэтому сейчас родители должны просто написать заявление о том, что они хотят воспользоваться дежурными группами в эти 4 дня, - объяснила Раиса Кассина.

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