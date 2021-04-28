Продажа алкоголя в Перми разрешена до 23.00 Фото: Василий Вахрин

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анной Поповой, объявив майские выходные непрерывными. Согласно принятому решению, нерабочими объявили дни с 1 по 10 мая.

Такое решение главы государства оказалось неожиданным подарком для многих пермяков. И, как все мы знаем, чаще всего выходные не обходятся без горячительных напитков. Однако обеспокоенные жители начали распускать слухи о том, что с 1 по 10 мая в Пермском крае запретят продажу алкоголя. Некоторые всерьез восприняли такое заявление, поэтому «Комсомольская правда» выяснила, что известно о продаже алкоголя на майские праздники 2021 в Перми.

За комментарием мы обратились в министерство промышленности и торговали Пермского края. Там объяснили, что в соответствии с постановлением правительства Пермского края от №755-п (в редакции от 10.11.2017) запрет на продажу алкоголя в мае сохраняется только в Праздник Весны и Труда и в День Победы, 1 и 9 мая соответственно.

- По состоянию на 28 апреля никаких изменений в постановление не вносилось, - объяснил пресс-секретарь министерства Дмитрий Шилов, - Поэтому на сегодняшний день алкоголь запрещено продавать только 1 и 9 мая.

В администрации Перми напомнили, что за нарушение закона о продаже алкоголя предусмотрен штраф: от 3 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 40 тысяч рублей для юридических.

Напомним, что в Перми продажа алкоголя разрешена до 23.00.

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