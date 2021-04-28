Тропа Гоголя у моста и скейт-парк на Макаренко: в Перми предлагают благоустроить скверы и парки

В Перми может появиться еще один фонтан. Фото: администрация г.Перми.

Когда мы начинаем приводить в порядок, допустим, свой дачный участок, мы на семейном совете обсуждаем: что сделать сначала? Засеять вон тот газон? Или сперва - разбить цветник перед домиком?

Как и полагается в большой дружной семье, пермякам предложили самим определить, какие объекты, по их мнению, стоит благоустроить в первую очередь. В Перми началось всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Свой выбор жители могут сделать до 30 мая.

В городе появится ««Тропа Гоголя»» и арт-объект «НОС». Фото: Администрация г. Перми.

Что предлагают благоустроить

В числе объектов, за которые можно отдать свой голос, - два больших сквера, а также 5 парков поменьше - ранее глава Перми Алексей Дёмкин отмечал, что создавать комфортную среду нужно не только в центре города, но и в районах, и это один из приоритетов работы его команды.

Таким образом, можно будет выбрать один объект из предложенных на специальном общероссийском портале za.gorodsreda.ru.

- В Перми на голосование вынесены скверы общегородского значения - на улице Макаренко и сад имени Гоголя, а также 5 районных мест отдыха, - сообщил Алексей Дёмкин в своём Instagram-аккаунте. - Считаю, что развитие города должно идти в тесном взаимодействии с жителями по принципу «совместно решаем - совместно делаем». Сегодня по всей России стартовало голосование за объекты благоустройства на 2022 год на Единой платформе по голосованию за объекты благоустройства - 59.gorodsreda.ru. От активности жителей города будет зависеть, какие объекты будут отремонтированы уже в следующем году. В этом году в Перми будет отремонтировано 14 парков и скверов. Мы уже планируем работу на 2022-й и последующие годы.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

В саду имени Гоголя можно будет полюбоваться Камой. Фото: Администрация г. Перми.

Как преобразятся скверы?

В саду имени Гоголя, который расположен на пересечении улиц Окулова и Попова у Коммунального моста, предусмотрено создание «тропы Гоголя».

- У жителей города появится возможность прочитать о произведениях Николая Васильевича Гоголя по QR-коду, - рассказала проектировщик Кристина Мороз. - В центральной части предлагается установить арт-объект «НОС», к которому будут вести все тропы сада. Главной особенностью сада станет живописный ландшафтный дизайн с лабиринтом из низкого кустарника.

Зеленым и цветущим обещает стать и сквер на улице Макаренко. Здесь планируют высадить сотню деревьев, 2,5 тысячи кустарников, 3,5 тысячи многолетних цветов. Посетителей встретят красивые входные группы и беседки. В сквере появятся зона для проведения массовых мероприятий с фонтаном, детская игровая зона, спортплощадка со скейт-парком и памп-треком, здесь же можно будет в специально отведенном месте выгуливать собак.

В сквере на улице Макаренко планируют обустроить скейт-парк. Фото: Администрация г. Перми.

Где и как проголосовать?

Отдать свой голос смогут жители Перми старше 14 лет, которые являются гражданами России.

Для того чтобы это сделать, нужно сначала зарегистрироваться для голосования с помощью портала Госуслуг либо по номеру телефона через планшет или компьютер в любом удобном месте. А дальше все очень просто: нужно зайти на сайт za.gorodsreda.ru, выбрать из списка понравившуюся общественную территорию и - проголосовать.

Если такая процедура покажется кому-то сложной, то можно зайти в любой городской филиал МФЦ - там тоже будут принимать голоса. Кроме того, там, при необходимости, помогут разобраться в процедуре голосования волонтеры. Пермяки смогут найти их в многофункциональных центрах разных районов города, которые расположены на улицах Куйбышева, 9, Лодыгина, 28в, Адмирала Ушакова, 11, Бригадирской, 8, 9 Мая, 3, Федосеева, 7, Уральской, 47а, Коспашской, 12, Докучаева, 50л.

Также волонтеры будут помогать жителям определиться с выбором в ТЦ «СпешиLOVE» и ТЦ «Центральный». Они расскажут о том, как пользоваться платформой, а если нужно, помогут проголосовать.

Какие парки предлагают обновить в районах города

Как могут преобразиться районные парки, которые включили в список для голосования?

В сквере у здания по улице Советской Армии планируют отремонтировать тротуары, обновить газон, заменить скамьи и урны, устроить цветники.

В Свердловском районе в сквере Победителей - устроить плиточное покрытие на дорожках, высадить молодые саженцы и обустроить детскую игровую площадку.

Установить детское игровое и спортивное оборудование, заменить скамейки, отремонтировать тротуары предлагают в сквере у клуба им. Кирова.

В сквере имени Морозова в Орджоникидзевском районе собираются организовать различные зоны: детские игровые, спортивные зоны, для отдыха и прогулок. Здесь должны отремонтировать лестницы.

В поселке Новые Ляды в сквере «Мемориал Победы» должны появиться, помимо красивых тротуаров и детской игровой площадки, цветник и живая изгородь.

НАША СПРАВКА

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Основная задача федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей и, тем самым, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, важно, чтобы жители были максимально вовлечены в процесс выбора площадок для благоустройства.