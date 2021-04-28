Пермские электрички переходят на летнее расписание

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермской пригородной компании сообщили, что пригородные поезда в Прикамье переходят на летнее расписание. «Дачные» электрички будут бегать с 30 апреля до 26 сентября.

Также в компании рассказали о некоторых изменениях движения электропоездов в майские праздники.

Новое летнее расписание выглядит так.

- Поезда № 6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 перестали курсировать с 26 апреля и не будут ходить до 30 сентября 2021.

- Поезда № 6025/6026 Пермь II — Менделеево — Пермь II будут ходить 30 апреля, 1, 2 и 3 мая и затем с 7 по 26 сентября включительно по пятницам, субботам и воскресеньям. В прямом направлении, из Перми, электрички будут отправляться в 15.03, а в обратном — в 18.28.

- Поезда № 6196/7171 Пермь II — Кишерть — Пермь II будут курсировать 30 апреля, 1,3, 7, 8 и 10 мая, и потом с 14 мая по 26 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Перми в 14.19, из Кишерти - в 18.00.

- Поезда № 6027/6028 Пермь II — Григорьевская — Пермь II будут ходить 4–6 мая, далее с 11 мая по 23 сентября с понедельника по четверг. Отправляться из Перми они будут в 15.03, в обратном направлении - в 18.57.

- Поезд № 6021 Пермь II — Григорьевская будет курсировать 1 и 8 мая, далее с 15 мая по 25 сентября по субботам. Отправление - в 07.45. Электричка будет ходить со всеми остановками.

- Поезда № 6294/6293 Пермь I — Дивья — Пермь I будут ходить ежедневно с 1 мая по 26 сентября. Отправление от Перми I - в 11.22, в обратном направлении из Дивьи - в 14.06.

- Поезд № 7106 Оверята — Пермь II будет курсировать ежедневно с 1 мая по 26 сентября. Отправление - в 09:47. Электричка будет останавливаться на всех остановках.

В праздничные дни, с 1 по 7 мая, электрички, курсирующие между Пермью и Краснокамском, будут ходить по укороченному маршруту - до станции «Оверята». Эти изменения вызваны ремонтными работами на путях.

Полное расписание движения электричек со временем остановок можно посмотреть на сайте Пермской пригородной компании, а также в мобильном приложении «Яндекс.Электрички».