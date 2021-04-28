Салют на День Победы в Перми 9 мая 2021 года: где посмотреть, в какое время начало

В этом году для салюта выбрано место, которое будет визуально доступно практически со всех точек города Перми. Фото: архив "КП"

Салют на День Победы в Перми 9 мая 2021 года начнется в 23.00. Подробнее о проведении праздничного салюта в Перми рассказал министр культуры Вячеслав Торчинский на Заседании правительства Пермского края.

- Планируется, что в честь Дня Победы в регионе пройдет более двух тысяч праздничных мероприятий, в которых примут участие более миллиона человек, - выступил Вячеслав Торчинский. – В этом году в Пермском крае состоится девять праздничных фейерверков. Центральный фейерверк будет запущен в городе Перми 9 Мая в 23.00.

В прошлые годы, чтобы посмотреть на красивое завораживающее зрелище, пермяки собирались на эспланаде и в другой точке города, где запускали залпы праздничного салюта. В этом году чтобы избежать массового скопления людей для запуска праздничного салюта будет использоваться база «Летающий лыжник» в микрорайоне Городские горки. Место это достаточно малопосещаемое, однако находится в центре Перми.

- Я призываю пермяков никуда специально не идти, потому, что выбрано место, которое будет визуально доступно практически со всех точек города Перми, - пояснил министр.

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