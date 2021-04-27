«Помогите вернуть друга». В Пермском крае после ДТП пропал пес по кличке Альф

Альф. Фото: Кристина Попкова

В Пермском каре ищут пса по кличке Альф, который пропала после ДТП.

В воскресенье, 25 апреля, на трассе Пермь - Суксун произошла авария. В машине находился пожилой житель Прикамья Михаил и его собака по кличке Альф. Водителя авто госпитализировали, а пес исчез. Кристина Попкова - знакомая Михаила - рассказала, что ни момент аварии, ни что происходило потом, Михаил не помнит.

- Альф очень дорого Мише, - рассказывает Кристина. - Можно сказать, это его единственный член семьи. У Миши, конечно, есть сын, но он уже взрослый, поэтому живет Миша только с Альфом. Собаке около 4 лет. Возможно, его кто-то подобрал и приютил или его отдали в приют. Возможно, пес ранен. Очень просим помочь.

Кристина просит всех, кто видел Альфа, сообщить ей по телефонам: 7-982-493-38-30 и 7-919-444-34-30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да кто он такой, этот Балу?» Кот занял целое купе в поезде Пермь-Москва

Он отправился в путешествие с немкой-гувернанткой (Подробнее...)