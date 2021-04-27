Как в Перми в майские праздники будут работать детсады, поликлиники и почта

- А я в садик не пойду, я отдыхать буду! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Голубая мечта дачника - длинные каникулы в мае - сбылась. За 10 дней можно вскопать все грядки, посадить морковь и редиску, высадить в теплицы рассаду, да и просто нажарить шашлыков на природе. Но далеко не все смогут отдыхать полностью с 1 по 10 мая. Рассказываем о тех, кто будет трудиться в эти дни.

Детсады, школы, техникумы

Дошкольные учреждения с 1 по 10 мая работать не будут, за исключением дежурных групп. В школах в эти дни не будет уроков. Но по решению администраций учебных заведений,с 4 по 7 мая могут проходить консультации для учеников, готовящихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Техникумы и колледжи тоже работать не будут. Но по мере необходимости педагоги также могут провести дополнительные консультации перед экзаменами.

У студентов вузов с 1 по 10 мая - каникулы.

Поликлиники и больницы

В поликлиниках врачи будут принимать пациентов 3, 6 и 10 мая. В остальные дни работа будет организована с учетом производственной необходимости, сообщили в краевом Минздраве. Вакцинация от COVID-19 будет проводиться ежедневно.

Стационары будут работать ежедневно в круглосуточном режиме.

Скорая помощь с 30 апреля по 11 мая будет работать также круглосуточно, в режиме повышенной готовности. Кабинеты неотложной медицинской помощи - ежедневно с 8.00 до 24.00. Жители пяти районов Перми - Мотовилихинского, Свердловского, Индустриального, Дзержинского и Кировского – могут вызвать неотложку через Единый диспетчерский центр по телефону 270-09-03.

Почта

Отделения Почты России почти не изменили график работы.

30 апреля - укороченный на 1 час рабочий день.

1 мая - выходной.

2 мая - рабочий день.

3 мая - отделения работают по режиму субботы.

4 - 7 мая - рабочие дни.

8 мая - укороченный на 1 час рабочий день.

9 мая - выходной.

10 мая - отделения работают по режиму воскресенья.

Сбербанк

Сбербанк в майские каникулы будет работать следующим образом:

30 апреля - короткий предпраздничный день, отделения банка работают на 1 час меньше;

1 мая - праздничный выходной день;

2 мая – выходной;

3 мая - выходной день за счет того, что 1 мая приходится на субботу;

4 - 7 мая - рабочие дни;

8 мая - выходной;

9 мая - праздничный выходной день;

10 мая - выходной день.

С 11 мая - обычные рабочие дни.

МРЭО ГИБДД

Сотрудники регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Перми на бульваре Гагарина, 80 отдыхают 2, 3, 9 и 10 мая. А 1, 4, 5, 6, 7 и 8 мая МРЭО работают с 8.00 до 17.00.

Парковки

С 1 по 10 мая оставить машину на стоянке в центре Перми можно бесплатно.

- Система платных парковок предполагает, что парковочные места можно занимать бесплатно в выходные и праздничные дни, - объяснили в городской администрации. - В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими. К этим дням также присоединяются традиционные майские праздники. Таким образом, парковки в центре Перми с 1 по 10 мая будут бесплатными.

В пермской дирекции дорожного движения сообщили, что владельцы абонементов не потеряют эти дни - все абонементы будут продлены на четыре дня.

БУДЬ В КУРСЕ

Адреса лабораторий по исследованию клещей

Многие пермяки проведут каникулы на природе. А там уже проснулись клещи. Если вдруг вас укусил кровопийца, знайте, где можно будет исследовать его на заразность.

Лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по адресам: ул. Мира, 66 и ул. Сысольская, 4 все выходные будут работать с 9.00 до 18.00.

Лаборатории МЦ «Философия красоты и здоровья» по адресам: ул. КИМ, 64 и ул. Луначарского, 66 будут работать все 10 дней, по адресу ул. М.Горького, 64/1 - кроме 9 мая, Братьев Игнатовых, 7 - кроме 2 и 9 мая, Лодыгина, 26 - кроме 1, 2 и 9 мая, Механошина, 15 - кроме 1, 2, 9 и 10 мая.

Лаборатории по адресам: Ивана Франко, 46; Запорожская, 1; Веденеева, 82; Целинная, 43/1; Молдавская, 8 работают 3, 4, 5, 6, 7, 10 мая с 8.00 до 14.00, а 1, 2, 8 и 9 мая - нерабочие дни.