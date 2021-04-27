Мать четырех сгоревших малышей из Пермского края арестовали на два месяца

Наталья со своими детьми. Фото: "Волонтеры объединения «Больничные мамы Чусового"

- 33-летняя жительница поселка Утес арестована на два месяца на время следствия, - рассказали «КП» в Чусовском городском суде.

Многодетную мать обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности» четырем своим малолетним детям 5 и 6 лет, а также трехлетним близнецам – мальчику и девочке. Вечером 23 апреля женщина закрыла малышей одних в доме и уехала на электричке в Чусовой по делам. А это час пути в одну сторону. Так женщина поступала и раньше, но беда обходила ее дом стороной.

Вернувшись обратно в минувшую пятницу, женщина узнала шокирующую новость: из-за ее преступной беспечности в доме начался пожар и четверо детей сгорели. Горе-мамаша ранее уже была лишена родительских прав в отношении четырех своих старших детей. Но бороться за них не стала, и сейчас их усыновили в другие семьи. А вот четырех малышей, которых женщина родила после этого от разных отцов, ждала, увы, трагическая участь. Сейчас к дому, где случилась трагедия, местные жители несут игрушки, похоронят малышей в Лысьве после того, как завершится судебно-медицинская экспертиза. Мать проститься с детьми не сможет.

По факту гибели малолетних следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили два уголовных дела: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (до четырех лет лишения свободы) и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» (до семи лет). Их расcледование взял на контроль руководитель краевого Следственного управления.

В ходе следствия будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Не исключено, что обвинение в гибели четверых детей будет предъявлено и им.

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