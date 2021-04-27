«Дело рассматривали в особом порядке». В Перми вынесли приговор водителю «Скорой» в резонансном ДТП на Октябрьской площади

Фото с места происшествия Instagram chp_59

Громкое ДТП в центре Перми на Октябрьской площади случилось в конце августа 2020 года, а 26 апреля виновному в ДТП водителю «скорой помощи» суд вынес приговор. Напомним, резонансное ДТП случилось ночью, 29 августа.

По улице Екатерининской через Компрос на «красный» без включенных проблесковых маячков мчалась карета «Скорой помощи». По Компросу в этот момент на «зеленый» на большой скорости ехал Mercedes. Легковушка и машина медиков столкнулись, последняя завалилась на бок и упала. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и три пассажирки иномарки. Двое получили тяжкий вред здоровью, одна пассажирка – средний и третья – легкий.

- 48-летний водитель «скорой помощи» полностью признал вину и просил суд рассматривать дело в особом порядке, - рассказал «Комсомольской правде» председатель РОО «Автомобилисты Пермского края», представлявший на суде сторону потерпевших Александр Сидоров. – Всего состоялось три заседания и сегодня, 26 апреля суд огласил виновному приговор - один год ограничения свободы, с лишением водительского сроком на один год. Наши гражданские иски к краевой клинической больнице - работодателю водителя «скорой» - суд удовлетворил частично. В пользу водителя Mercedes, перенесшего три операции и получившего тяжкий вред здоровью - суд, взыскал моральный вред в размере 600 тысяч рублей. В пользу потерпевшей пассажирки - 450 тысяч рублей.

Еще две пострадавшие пассажирки, получившие в аварии вред здоровью средней и легкой степени тяжести, с гражданскими исками будут обращаться суд после вступления приговора в силу.

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