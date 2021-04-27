Раиса Кассина: Чтобы отдать детей в дежурные группы, родителям надо заранее подать заявление

Раиса Кассина: Мы организуем дежурные группы в детских садах Фото: архив "КП"

С 1 по 10 мая объявлены длинные выходные. Как быть в эти дни родителям - отправлять ли детей в садики и школы? Об этом в прямом эфире Радио «КП» (96,6 FM) рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- Главное, что хочу сказать - ни школы, ни детские сады в эти дни не работают, так же, как и другие организации. Но для того, чтобы обеспечить возможность выйти на работу тем людям, у которых не будет выходных, организуем дежурные группы в детских садах. Они будут малочисленные и только для тех детей, чьи родители реально обязаны работать в майские праздники.

- А как доказать, что человек обязан работать?

- Мы приняли решение, что не будем требовать с родителей никаких документов, потому что неправильно сейчас заставлять людей в бешеном темпе собирать какие-то справки. Поэтому сейчас родители должны просто написать заявление о том, что они хотят воспользоваться дежурными группами в эти 4 дня.

- Формат работы дежурных групп уже отработан?

- Да, этот режим работы был придуман в прошлом году, он оказался жизнеспособен, воспитатели, которые готовы работать в выходные, всегда находятся.

- В школах сейчас горячая пора – подготовка к экзаменам, как будет организована работа там?

- Школы, а также техникумы и колледжи все 10 дней работать не будут. Но с 4 по 7 мая нужно предусмотреть возможность консультаций по подготовке к экзаменам для тех ребят, которые в этом нуждаются. Они могут пройти либо дистанционно, либо в очном формате. Но это решает каждая школа сама, по мере необходимости, никаких обязательств ни у кого нет. Запланированные на эти дни ВПР и другие контрольные работы будут перенесены.

- Как родителям и детям настроиться на ЕГЭ?

- Боюсь сглазить, но в Пермском крае всегда хорошо сдают ЕГЭ. Поэтому волноваться ни родителям, ни ученикам сильно не надо. Первое и главное – это уверенность в себе. У нас умные талантливые, ответственные учителя. И если ребенок занимался во время учебы, все будет хорошо.

Перед экзаменами у детей есть время еще раз просмотреть материалы, обратиться с вопросом. Все педагоги настроены очень доброжелательно. Надо просто собраться и слаженно пройти этот месячный период.