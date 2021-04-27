Синоптики рассказали, какой в Прикамье будет погода 1 и 2 мая

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Шквалистый ветер, град, гроза и все это наблюдали пермяки вечером в воскресенье. На улице довольно прохладно, неужели на майские праздники погода так и не настроится?

- Погода на этой неделе может кому-то показаться не слишком радостной, но с точки зрения календаря она будет в пределах нормы, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Каких-то аномалий не ожидается - ни положительных, ни отрицательных. Но дни будут ветреными, ожидаются также осадки, но не затяжные. Вторник обещает быть сравнительно погожим - после обеда в Перми потеплеет до +13 градусов, выглянет солнце, ветер немного стихнет.

Но затем, со среды, по прогнозам синоптиков, вновь усилится влияние циклона.

- Вплоть до выходных дневная температура будет невысокой - от +10 до +12 градусов, - говорит Павел Смирнов. - По ночам заморозков не ожидается, разве что где-то в низинах, но ночная температура будет хоть и положительной, но невысокой - от +2 до +5 градусов. Слабые дожди будут идти ежедневно, однако большого количества осадков мы не ждем.

А какая погода будет в первомайские праздники?

- Что касается праздничных дней, предварительно можно рассчитывать на существенное потепление непосредственно 1 мая, в субботу, - объясняет Павел Смирнов. - Температура в Перми и по югу края может повыситься до +15 градусов. Но потепление если и случится, будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье, 2 мая, погода может стать по ощущениям даже чуть комфортнее: будет прохладнее - от +10 до +13 градусов, но зато немного стихнет ветер. Иными словами, каких-то негативных погодных сценариев не видно, но и «предлетнего» серьезного тепла ждать пока точно не стоит.