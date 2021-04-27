В 2021 году Пасха выпадает на воскресенье, 2 мая Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В понедельник, 26 апреля, у православных христиан началась Страстная седмица — последняя неделя Великого поста, которая предваряет один из главных христианских праздников — Пасху.

В 2021 году Пасха выпадает на воскресенье, 2 мая. Поэтому Пасхальные богослужения во всех храмах Пермской Епархии начнутся в Великую Субботу 1 мая. Как правило, время начала службы на Пасху наступает незадолго до полуночи.

Когда начнутся богослужения в Пасху 2021 в Перми

- У нас более 200 храмов, поэтому конкретного времени начала богослужений нет, - рассказывает руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая. - В одних храмах служба начнется за час до полуночи, в других - ровно в полночь. Поэтому всем желающим мы советуем приходить к 23.00. В крупных храмах пройдут две литургии - ночная и утренняя. Богослужения пройдут привычным образом, но с соблюдением необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. Всем прихожанам необходимо быть в средствах защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Когда освящать пасхальные куличи и крашеные яйца

В этом году осветить пасхальную трапезу прихожане смогут 1 и 2 мая. Причем как в самих храмах, так и на улице. Возле церквей установят столы, где священнослужители будут совершать освящение пасхальных снедей - куличей, крашеных яйц, творожных пасох и других пасхальных блюд.

Благодатный огонь

Как правило, Благодатный огонь доставляют к Пасхальной вечерне (первый день Пасхи - ред.). В воскресенье, 2 мая, Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор Перми, а дальше его доставят по всем храмам Пермского края.

Пасхальные концерты и фестивали

Пермская филармония

30 апреля в Пермской филармонии пройдет юбилейный ХХ Московский Пасхальный фестиваль. В Пермь приедет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Как сообщили в филармонии, программа концерта будет объявлена дополнительно. Билеты на основной концерт уже распроданы, но желающие смогут услышать трансляцию фестиваля, которая будет проходить в органном зале.

Где: Органный зал, ул. Ленина 51Б

Когда: 30 апреля

Стоимость балетов: 50 – 100 руб.

До эпидемии коронавируса в Перми ежегодно проводили Пасхальные фестивали. На Соборной площади, набережной Камы, у Дворца культуры им Солдатова устраивали благотворительные акции, мастер-классы и концерты с участием коллективов церковно-приходских школ. В администрации Перми сообщили, что пока неизвестно, состоятся ли в этом году праздничные мероприятия.

Афиша мероприятий к Пасхе 2021 в Перми будет пополняться. Следите за обновлениями!