В Перми перед Пасхой переписали ценники на яйца

-Какие яйца взять: подешевле или посвежее? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для большинства из нас Пасха - светлый праздник, но для кого-то - еще и повод для бизнеса. Кто-то может рассуждать так: раз куриные яйца, которые принято красить, а также сливочное масло, без которого не испечешь кулич, будут пользоваться спросом, то предприниматели могут на этом сыграть. Сбросить цены, чтобы народ именно к ним потянулся, и заработать на этом за счет увеличения оборота.

Но так ли считают в пермских торговых сетях и на мини-рынках? Мы решили проверить.

БОЛЬШЕ 100 РУБЛЕЙ ЗА ДЕСЯТОК

В супермаркете «СемьЯ» объявлена акция «Светлая Пасха». Отборные яйца Чайковской птицефабрики продаются по 79,90 рублей - вместо 89,90.

Без акции самые дешевые отборные яйца стоят 89,90, самые дорогие - 94,90.

Пасха - светлый праздник, но для кого-то - еще и повод для бизнеса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Почти 10 рублей за штуку! - возмущаются на кассе покупатели. - А еще пару лет назад яйца стояли по 4 рубля за штуку. Больше, чем в два раза рост, получается!

В магазине сети «Магнит» скидки на яйца совсем запутанные.

- Помогите мне посчитать, - просит посетительница. - Тут написано, что на челябинские яйца по акции скидка в 30 процентов, стоят они, видите, 134 рубля 79 копеек за 15 штук. Это сколько за одно?

Высчитываем: выходит - 6 рублей 33 копейки за штуку.

- Надо взять! - оживляется покупательница. - Вот только срок годности у этих яиц 1 мая истекает. В самый праздник, выходит.

Без акции отборные яйца здесь стоят от 82,99 - наши, прикамские, до 86.99 - привезенные из Удмуртии.

Самый высокий рост цен с начала года наблюдается в секторе продовольственных товаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Можно, конечно, купить яйца и подешевле - второй категории. Но вот в супермаркете «Пятерочка», например, их уже разобрали. Стоили они 77 рублей 99 копеек за десяток, но теперь на прилавке с этим ценником - пустое место. Отборные яйца птицефабрики «Комсомольская» здесь продают по 89,99, челябинские – 98,99. Есть и скидки. Но действует акция только на продукцию первой категории: было 102,34, стало 88,90.

ЧТО ГОВОРЯТ АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ?

- Самый высокий рост цен с начала года наблюдается в секторе продовольственных товаров - в среднем на 2 процента, - сообщили специалисты Пермьстата. - За предыдущий месяц заметнее всего поднялись в цене куриные яйца, окорочка, сливочное масло - от 3 до 6,8 процента.

Примерно 50 процентов яиц, произведенных в Прикамье, вывозится за пределы края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А народ в магазинах негодует: судя по ценникам, цены взлетели гораздо выше:

- То же верещагинское масло, которое раньше стоило в районе ста рублей, подорожало до 119. Грудки куриные еще недавно продавались по 179 рублей, а теперь - 204. Из пекинской капусты салатики в последнее время делала, она стоила 89 рублей. А сейчас - уже дешевле 150 рублей не отыскать.

- Мы не можем реагировать на повышение цен на куриные яйца, поскольку у нас в регионе нет доминирования кого-то из их производителей, - объясняет руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин. - Примерно 50 процентов яиц, произведенных в Прикамье, вывозится за пределы края, и столько же ввозится. Одной из причин повышения цен стало то, что из-за птичьего гриппа в Европе к нам перестали завозить так называемое инкубационное яйцо, и на птицефабриках испытывают трудности с воспроизводством молодняка.

А ОВОЩИ-ТО ЗОЛОТЫЕ

А, может, в праздники стоит ограничиться легкими салатами? Но и тут, похоже, сэкономить не получится.

- Сейчас только помидоры и огурцы немного подешевели, - объясняет хозяин ларька на мини-рынке «Островский» Фарух. - Морковь, свекла, картошка, яблоки на базах заканчиваются, а новый урожай еще не подоспел.

На рынке овощи стоят дороже, чем в магазинах. Длинные огурцы продаются по 180 рублей за килограмм, узбекские помидоры - от 200 рублей. Но если захотите поразить гостей, можете приобрести и крупные красные помидоры из Ташкента. Правда, выложить за них придется аж 650 рублей за килограмм. Моркови, картофеля и свеклы дешевле 50 рублей мы не нашли.

Помидоры из Ташкента по 650 рублей станут настоящим деликатесом на каждом столе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Подождите месяц-полтора! - предлагает торговец Фарух. - Начнут поступать свежие овощи, и цены снизятся. Будет вам и картошка по 20 рублей, и морковка.