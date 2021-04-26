«Бессмертный полк» 2021 в Перми: когда пройдет и как зарегистрироваться

Второй год из-за пандемии коронавируса традиционное шествие с плакатами родственников–героев отменяется Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Бессмертный полк» в Перми 9 мая 2021 года пройдет в онлайн формате. Уже второй год из-за пандемии коронавируса традиционное шествие с плакатами родственников–героев отменяется. Но, несмотря на это, принять участие в шествии, пусть и виртуальном, может каждый желающий. В 2021 году онлайн-парад пройдет 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и других странах. Трансляция будет идти по телевизору, на городских экранах и в социальных сетях.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» 2021 в Перми

До 7 мая 2021 года нужно зарегистрироваться на сайте Бессмертный полк онлайн или по любой из ссылок: sber9may.ru, vk.com/polk_russia, ok.ru/app/polk, заполнить анкету и добавить фото героя своей семьи. После регистрации вам придет письмо со временем, когда ваш родственник появится на экране.

Как написать историю своего родственника

Координатор Бессмертного полка в Перми Анна Отмахова напоминает, что на сайте Бессмертный полк любой желающий может написать историю своего ветерана.

- Можно и нужно рассказать о своем родном человеке, который воевал, жил, работал в годы Великой Отечественной войны, - говорит Отмахова. - Во-первых, его история жизни, подвига как на фронте, так и в тылу будет увековечена, во-вторых, ее прочтет и узнает много людей. В-третьих, возможно, его или вас ищут родные, с которыми давно потеряна связь. В-четвертых, в штаб полка часто обращаются потомки, которые собирают сведения об однополчанах и исследователи составляют базу данных. Поэтому мы рекомендуем записать историю своих солдат, тружеников тыла и узников лагерей.

Кстати, несмотря на то, что Бессмертный полк в этом году пройдет онлайн, Парад Победы состоится в обычном формате. Город уже начали оформлять к предстоящему празднику. О том, как Пермь отпразднует 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, читайте в нашем материале.