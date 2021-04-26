«Деньги и полномочия – регионам»: Сардана Авксентьева идет в Госдуму с партией «Новые люди»

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди»

На выборы Сардана пойдет от партии «Новые люди», которая также предлагает реформировать налоговое законодательство в пользу регионов. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сардана Авксентьева запомнилась многим россиянам своими нестандартными решениями на посту мэра Якутска. Уверенно победив на выборах ставленника «Единой России», спикера гордумы Александра Саввинова, она с первых же дней ринулась в бой.

Для начала Сардана потребовала продать дорогие внедорожники, принадлежавшие администрации, а вырученные деньги направить на выплату долгов муниципальных предприятий. Затем она отменила в мэрии все корпоративы и в целом сократила представительские расходы. Чиновника, который пытался устроить банкет за счет бюджета, Сардана с позором уволила.

В отличие от своих предшественников, Сардана Авксентьева не боялась открыто говорить со своими избирателями и регулярно отвечала на их вопросы в соцсетях. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что это свидетельствует о ее ответственности перед людьми.

Сардана Авксентьева. Фото предоставлено партией «Новые люди»

«Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска, – говорит Алексей Нечаев. – Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас её примеру следуют многие чиновники. Сардана – это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление».

Теперь Сардана Авксентьева стала советником лидера партии «Новые люди» по работе с регионами. Также она будет выдвигаться от этой партии на выборы депутатов Государственной думы, правда пока не определено, по списку или по одномандатному округу.

«Я разделяю взгляды партии «Новые люди», мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть, – говорит она. – Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства — собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше свободы регионам, чтобы они могли развиваться, – это всё близко, это находит отклик в моей душе».