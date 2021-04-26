Павел Косов: «У Пермского края есть потенциал для серьезного развития агропромышленного комплекса»

Фото предоставлено пресс-службой депутата ГД Скриванова Д.С.

С визитом в Пермь приехал генеральный директор АО «Росагролизинг». Целью его приезда стало подписание соглашения между этой государственной корпорацией и регионом. В торжественной обстановке губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель «Росагролизинга» Павел Косов поставили подписи под документом.

Это не первое соглашение между лизинговой компанией и краем, сотрудничество длится уже два десятка лет. Такие соглашения, которые регулярно пролонгируются, носят рамочный характер, и уже затем наполняются конкретным содержанием.

Павел Косов рассчитывает, что на этот раз у региона есть все возможности увеличить степень взаимодействия как качественно, так и количественно.

«Парк сельхозмашин региона нуждается в обновлении»

Перед подписанием соглашения Павел Косов встретился с представителями сельскохозяйственных предприятий Пермского края. В работе «круглого стола» приняли также участие депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Скриванов — инициатор приезда главы «Росагролизинга» в Прикамье и генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Павел Носков.

— Я очень надеюсь, что сотрудничество Пермского края и АО «Росагролизинг» получит новое развитие, и в итоге существенно увеличится портфель заказов и объем сельскохозяйственной техники, которую приобретают агропромышленные предприятия региона, — отметил, открывая встречу, Павел Носков. — Этот объем надо, безусловно, наращивать, и все возможности для этого есть.

Руководитель «Росагролизинга» Павел Косов подчеркнул, что для госкорпорации очень важна обратная связь с аграриями.

Фото предоставлено пресс-службой депутата ГД Скриванова Д.С.

— С 2002 года общий объем инвестиций со стороны «Росагролизинга» в приобретение техники для сельхозпроизводителей Пермского края составил почти 1 миллиард 900 миллионов рублей, — отметил Павел Косов. — Цифры хорошие, но с теми возможностями, который есть у региона, можно значительно наращивать эти объемы. У Пермского края есть хороший потенциал для серьезного развития агропромышленного комплекса.

Представители сельскохозяйственных предприятий Прикамья отмечали, что АО «Росагролизинг» — безусловный лидер на рынке лизинга сельхозтехники, госкорпорация предоставляет хорошие условия: максимальные сроки гарантий, скидки на технику, обеспечивает быструю поставку машин и оборудования. Но, тем не менее, им хотелось бы дополнительной поддержки, потому что, несмотря на обновление парка сельскохозяйственных машин в регионе, он в значительной степени остается устаревшим и нуждается в более быстром обновлении.

Руководитель «Росагролизинга» согласился с аграриями.

— В Пермском крае сейчас в обороте около 5,5 тысяч единиц сельхозтехники, при этом возраст 60 процентов этой техники превышает 10 лет, — отметил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов. — Я уверен, что такую ситуацию всем хотелось бы изменить, и при эффективных мерах поддержки это можно сделать достаточно быстро. Очень хороший эффект имеет взаимодействие продуктов «Росагролизинга» с региональными мерами поддержки. Сейчас в Пермском крае предлагаются региональные субсидии в виде погашения первоначального взноса, но субсидируется не более 10 процентов от стоимости техники. Мера эффективная, но наш опыт работы с регионами говорит о том, что такие субсидии могут быть и больше. Мы исходим из того, что предоставление субсидий в размере до 30 процентов от стоимости техники может привести к быстрому росту объемов ее приобретения и введения в оборот.

«Сельское хозяйство региона должно стать более современным»

Участники «круглого стола» позитивно оценили итоги состоявшегося обсуждения.

— До сих пор мы не пользовались в полной мере теми возможностями, которые есть у Прикамья, — отметил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Скриванов. — Я надеюсь, что выработанные предложения позволят нам привлечь в сельское хозяйство региона больше новой техники и оборудования, оно должно стать более современным. В ходе встречи выявились такие проблемы: мы часто считаем себя самодостаточными и по какой-то причине не используем в полном объеме те средства поддержки, которые имеются на федеральном уровне. Мы если и знаем об этих мерах поддержки, то не понимаем, как ими можно воспользоваться. Сейчас руководитель крупной государственной корпорации приехал на территорию Прикамья, и подписание соглашения Пермского края и АО «Росагролизинг» в ходе этого визита может придать новый импульс развитию сельскохозяйственной отрасли региона. Я очень надеюсь, что мы научимся аккумулировать продукты поддержки для конкретного сельхозпроизводителя. Нам надо выстраивать эффективное взаимодействие Пермского края и федеральных ведомств.

— Если будут воплощены идеи, высказанные в ходе встречи, то модернизация агропромышленного комплекса Прикамья может существенно продвинуться, — считает генеральный директор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков. — Нам надо развивать наше сельское хозяйство. Обнадеживает, что руководители «Росагролизинга» готовы к обратной связи с сельхозпроизводителями и улучшают взаимодействие с ними. Если наши заявки и пожелания будут выполняться оперативно, мы получим дополнительную поддержку при приобретении сельхозтехники, то это придаст хороший импульс развитию сельского хозяйства нашего региона.