Коронавирус в Перми, последние новости на 26 апреля 2021 года: на лечении в больницах находится 651 человек

Общее число инфицированных в Пермском крае - 53 939. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последней информации, в Пермском крае коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 102 человек за сутки. 25 человек госпитализировали, 77 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Женщин среди заболевших больше, чем мужчин, также среди заболевших 6 детей.

За сутки от коронавируса скончались еще пять пациентов. Лечение в больницах продолжают 651 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 42 человека.

Инфографика: оперштаб.

Положительные тесты на коронавирус получили жители 18 территорий Прикамья.

Максимальное число заболевших в Перми – 52 случая. На втором месте по заболеваемости – Пермский район, там 12 заболевших. Чусовской и Добрянский округа выявили 6 новых случаев заражения.

По 4 заболевших в Юсьвинском и Карагайском округах. По 3 в Верещагинском и Лысьвенском округах. В Чайковском и Краснокамском округах по 2 случая заражения COVID-19.

По одному заболевшему в Березниках, Большесосновском и Кунгурском районах, Октябрьском, Гремячинском, Нытвенском, Кудымкарском и Чернушинском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 53 939.