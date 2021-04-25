В Прикамье будет дождливо и прохладно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Перми на неделе с 26 апреля будет дождливой и пасмурной. В регион пришла череда хмурых и прохладных дней. Выходные оказались слегка дождливые, а в воскресенье и вовсе штормовое предупреждение. МЧС предупреждает о порывах ветра до 18 м/с. Когда же в Прикамье придет потепление, мы узнали у синоптиков.

Начало недели не сулит нам больших перемен, погода в Перми на неделе с 26 апреля будет по-прежнему пасмурной и с дождями. В понедельник 26 апреля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, днем 8–13°.

В ночь на вторник в некоторых районах Пермского края возможны заморозки. Термометры будут показывать до -1,+4°, а днем температура воздуха повысится до 10-15°.

Далее, по предварительному прогнозу, погода синоптиков погода в Пермском крае существенно не изменится. До конца недели будут идти кратковременные дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов.