В Перми элитные школы и гимназии начали отбор талантливых ребят в 5 и 7 классы

Дополнительный набор для талантливых ребят объявили 22 городские школы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Департамент образования администрации Перми объявил о том, что начался прием заявок на участие в индивидуальном отборе в пятые и седьмые классы на обучение по программам повышенного уровня.

Всего дополнительный набор на свободные места объявили 22 городские школы. Заявить о своем желании учиться по программам повышенного уровня можно до 16 мая в электронном виде на сайте «Я выбираю школу». Здесь же – список школ, где обучают по программам повышенного уровня.

- Индивидуальный отбор в пятые классы проводится в два этапа, в седьмые – в три, - пояснили специалисты департамента. - Претендентам нужно пройти собеседование по результатам электронного портфолио школьника: критерии индивидуального отбора по данному этапу определяются каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно. Второй этап – прохождение тестирования по русскому языку и математике, в результате которого ученик должен набрать минимальное необходимое количество баллов.

В третьем этапе принимают участие только шестиклассники, им нужно пройти индивидуальное испытание. По результатам всех испытаний будет сформирован рейтинг.

Итоги индивидуального отбора в пятые классы будут подведены до 15 июня, итоги отбора в седьмые классы – до 30 июня. Результаты будут размещены в виде итогового рейтинга в личном кабинете на сайте «Электронное портфолио школьника».

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте образовательных учреждений или по номеру телефона этих школ. Также информацию можно найти на сайте «Я выбираю школу» или по номеру телефона «горячей линии» департамента образования: (342) 212-95-20.