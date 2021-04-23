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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 24 апреля 2021 года: в Пермский край доставили еще 10 200 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за минувшие сутки выявлено 103 новых случая заражения COVID-19: 19 человек проходят лечение в больницах, 84 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 53 734. В числе 103 новых инфицированных 44 пациента мужского пола, 59 – женского, среди заболевших 11 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 30 человек, 26 в возрасте 50-64 и 22 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Как сообщили в краевом оперштабе про противодействию коронавирусной инфекции, в Пермский край доставлено еще 10 200 комплектов двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

По данным регионального Минздрава, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом уже привиты 151 224 жителя. Из них 86 321 полностью завершил курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

В краевом оперштабе напомнили, что привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 21 день. За второй прививкой нужно обращаться в ту же организацию, где делали первую.