«Он еще теплый, вызовите скорую». Как умирал Павел Каргопольцев из Березников

Павел Каргопольцев. Фото предоставлено супругой мужчины

В истории со смертью Павла Каргопольцева из Березников больше вопросов, чем ответов. Тело 43-летнего мужчины, напомним, обнаружили под окнами одного из домов по улице Строителей в микрорайоне Усолье. По словам очевидцев, вся лестничная площадка с 17 по 12 этаж была в крови. Но жена умершего мужчины Ольга рассказала «КП», что правоохранители не торопятся возбуждать уголовное дело, настаивая на самоубийстве. Сама женщина уверена - ее мужа убили.

В распоряжении «Комсомолки» оказались заключения судмедэксперта и материалы допроса задержанного Сергея - мужчины, которым последним видел Павла, - а также одной из местных жительниц, которая вызывала Павлу врачей. Как рассказал на допросе Сергей, с Павлом он познакомилися незадолго до трагедии в одном из местных баров.

- Сначала мы сидели в баре с моим знакомым Алексеем, - рассказывает Сергей. - А позже подошел Лешин друг Павел, мы познакомились и стали выпивать. Около 22.00 я попрощался с ребятами и засобирался домой. Вышел из бара и закурил у входа. Следом вышел Павел, спросил, пью ли я водку, я сказал, что пью. Мы сходили в магазин, купили водку, сок, сигареты и пришли ко мне домой. Я сразу позвонил Алексею и спросил, адекватный ли Паша человек. Алексей сказал, что Паша нормальный, разумный мужчина. Мы сели на кухне и начали выпивать. В квартире кроме нас никого не было. После третьей стопки Паша начал говорить какую-то ерунду, мы начали ругаться, а потом он ударил меня по лицу. Я ударил в ответ. У Паши из носа пошла кровь. После моего удара он успокоился, умылся, и мы продолжили пить. Вскоре Павел снова начал говорить какую-то чушь. Я попросил его уйти. Павел соскочил со стула и побежал к входной двери, не надев ни куртку, ни ботинки, он выскочил в подъезд и стал вызывать лифт. Я подошел к нему и спросил, из-за чего у нас возник конфликт, но тут же приехал лифт и Паша уехал. Я вернулся в квартиру и лег спать. Как проснулся - позвонил Леше, спросил, дошел ли Паша до дома и рассказал про вчерашнее. Алексей ответил, что не знает, где Павел. А через несколько часов ко мне постучались полицейские, сказали, что Паша мертв и увели в отдел. Я рассказал про вчерашний конфликт и пояснил, что я никого не убивал, признался, что нанес Паше только два удара по лицу и все. В конце я добавил полицейским, что готов пройти полиграф.

Жительница дома, где обнаружили тело Павла рассказала, что около полуночи вышла на балкон и услышала громкий разговор мужчин.

- Я посмотрела вниз и увидела, как на земле на правом боку лицом к балкону с согнутыми руками и ногами лежит мужчина, а рядом с ним стоят двое других. Один сказал: «Он еще теплый» и стал бить его по щекам. Потом громко крикнул: «Кто-нибудь, вызовите скорую». Я стала звонить врачам, а пострадавшего взяли лежачего за руки и за ноги и понесли в подъезд. Мужчины оставили его на первом этаже, сказали, что здесь ему будет тепло и уходя крикнули: «Спасите парня».

Дом, где произошла трагедия. Фото: ЧП Березники/Вконтакте

Выводы судмедэкспертизы весьма неоднозначны. Как говорится в документе, смерть Каргапольцева наступила от сочетанных травм в виде закрытой черепно-мозговой травмы, перелома ребер, ушибов легких, сердца, закрытой травмы живота и ряда других повреждений.

«Судя по свойствам, все указанные наружные и внутренние повреждения, обнаруженные у Каргапольцева, были получены им прижизненно, незадолго до наступления смерти от ударных, сотрясающих и скользящих воздействий твердыми предметами в области тела и конечностей, возможно, в результате падения мужчины с большой высоты на твердые тупые предметы», - говорится в заключении судмедэкспрета.

Ольга твердо уверенна, что ее мужа убили и ее версия произошедшего отличается от показаний Сергея.

- Ни за что не поверю, что мой Павлик покончил с собой, - говорит Ольга. - Когда следователи сказали, что смерть Паши - суицид, я самостоятельно начала разбираться в произошедшем и выяснила, что в день трагедии Павел находился в квартире с тремя мужчинами. Одного из них он знал, двух других видел впервые. Эти двое позвали его покурить в подъезд, а когда вышли - завязалась драка. Дрались не на жизнь, а насмерть. Вся лестничная площадка с 17 по 12 этаж была в крови. А потом они скинули моего мужа с балкона подъезда, инсценировав самоубийство.

Версию Ольги подтверждают двое местных жителей: «Скинули его с 17 этажа, а потом в подъезд затащили», - рассказали на анонимной основе двое жителей Березников.

Брат Павла также не верит в его самоубийство через некоторое время после произошедшего он оставил в социальных сетях следующий комментарий:

Комментарий брата. Фото: скриншот из социальных сетей.

Ольга рассказала, что недавно в Березники приезжал один из заместителей СУ СКР по Пермскому краю.

- Мы пообщались, и он сказал, что ознакомится с материалами дела, - говорит Ольга. - А недавно я написала заявление в прокуратуру. Я все равно добьюсь возбуждения уголовного дела, мой Павлик не мог покончить с собой.

За месяц Ольга похоронила четверых родственников. В начале февраля умер ее отец, спустя некоторое время Павел, в ночь после похорон - его отец, а потом скончался Пашин брат. И если смерть троих мужчин точно не носит криминальный характер, то смерть Павла, вызывает массу вопросов.

Женщина просит всех, кто был свидетелем произошедшего или знает подробности случившегося, связаться с ней в социальных сетях.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины во дворе жилого дома микрорайона Усолье города Березники следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователем продолжается проведение комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, приведших к гибели мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

*Имена задержанного и друга Павла изменены.

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