Расписание ЕГЭ в Пермском крае в 2021 году

В этом году сдавать ЕГЭ будут 13,7 тысяч старшеклассников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае Министерство образования опубликовало даты проведения единого государственного экзамена.

В этом году сдавать ЕГЭ будут 13,7 тысяч старшеклассников. Среди них также студенты среднего профессионального образования, выпускники прошлых лет. Для них экзамены пройдут с 31 мая по 17 июля.

Одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата достаточно сдать ГВЭ по русскому языку и математике.

Экзамены в форме ГВЭ пройдут 25 мая и 8 июня по русскому языку, 28 мая и 10 июня – по математике.

Ребятам, которые планируют поступать в вузы, придется сдать ЕГЭ по русскому языку для получения аттестата и профильные предметы по выбранным специальностям. Экзамен по базовой математике в этом году отменен.

На 31 мая назначены география, литература и химия.

Экзамен по русскому языку пройдет 3 и 4 июня.

Профильная математика - 7 июня.

История и физика - 11 июня.

Обществознание - 15 июня.

Биология и письменный иностранный - 18 июня.

21 и 22 июня - устный иностранный.

24 и 25 июня пройдет ЕГЭ по информатике, которая впервые пройдет на компьютерах. На его сдачу заявилось 2 038 участников. Экзамен будет проводиться в 52 пунктах, подготовлено 130 аудиторий, из них 38 в 2021 году дополнительно оборудованы видеонаблюдением.

28, 29 июня и 2 июля - резервные дни.