Современные танцы в цифровом формате: видеонаблюдение от «Ростелекома» в пермском Tik Tok House помогает блогерам прокачивать пластику

Фото: «Ростелеком»

Пермские блогеры решили освоить современный танец – контемпорари. Для этого они приняли участие в мастер-классе, который провел для них Сергей Райник, художественный руководитель театра балет Евгения Панфилова. А дальнейшее обучение педагог и ученики продолжили при помощи камер видеонаблюдения от «Ростелекома».

Система видеонаблюдения не только помогают защитить дом от нежелательного проникновения, но и позволяет оставаться на связи в любое время дня и ночи. И как выяснилось, при помощи него можно проводить танцевальные мастер - классы или онлайн-уроки музыки. Видео с камер можно просматривать, находясь в любой точке земного шара. Однако доступ в личный кабинет, где ведётся трансляция и хранятся данные, есть только у хозяина оборудования.

Фото: «Ростелекома»

Ребята давно установили камеры от «Ростелекома», чтобы смотреть за ситуацией в подъезде, ну а при помощи внутренней камеры всегда знают, кто находится в доме и над каким видео сейчас идёт работа.

Алексей Степанов, администратор Тик-Ток House.

«Мы с ребятами постоянно ищем новый контент для съемок интересных видео, для наших подписчиков. В этот раз мы решили освоить современную хореографию. Лучше всех в крае в этом разбираются артисты “Балета Евгения Панфилова”. Когда мы обратились к ним, художественный руководитель театра Серей Райник, согласился лично провести нам мастер-класс. Но сразу было понятно, что одного занятия будет недостаточно, а так как артисты, часто на гастролях, решили продолжить онлайн, и тут идеально подошло видеонаблюдение от “Ростелекома”».

Дизайн камеры позволяет ровно поставить ее на любую поверхность, а угол обзора больше, чем у камеры на телефоне. Кроме того, она оснащена динамиком, и преподаватель всегда может удаленно помочь своим ученикам.

Фото: «Ростелекома»

Сергей Райник, художественный руководитель театра «Балет Евгения Панфилова».

«Мы сначала позанимались с ребятами в нашем классе. Следующее занятие уже проходило онлайн, потому что у меня много репетиций и выездов. Сложно совпасть по расписанию. Сначала я думал, что мы будем использовать известные приложение, но потом решили пользоваться тем, что уже есть. И тут преимущества на лицо. Никаких ограничений по времени трансляции. В камеры я вижу всех, картинка качественная. Они меня слышат, а я их нет. Такую функцию я бы установил некоторым своим танцовщикам в балетном классе! Онлайн-занятия при помощи видеонаблюдение от “Ростелекома” оказались так же эффективны, как и оффлайн».

Спрос на эту услугу в компании постоянно растёт. В 2020 году «Ростелеком» стал лидером в сегменте облачного домашнего видеонаблюдения. В пермском крае по итогу года спрос на видеонаблюдение вырос на 80%.