Планета книг в Перми

Фото: «Читай-город»

В честь 60-летия полета в космос Юрия Гагарина в ТЦ «Планета» открывается новый «Читай-город» - кстати, на шоссе Космонавтов!

В Пермь федеральная книжная сеть пришла в 2009 году. Вот уже больше 10 лет стильное пространство и широкий ассортимент радуют читателей, а «Карты любимых покупателей» и акции делают покупки еще приятнее.

В новом магазине пермяки познакомятся с новинками и бестселлерами, встретят всегда актуальную классику, оригинальные детские книги и литературу в жанре нон-фикшн. Отдельное внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» - в апреле это экранизированный бестселлер Уолтера Тэвиса«Ход королевы».

Фото: «Читай-город»

Жители Перми смогут приобрести здесь не только книги, но и сувениры, наборы для творчества и подарочную упаковку. Если трудно определиться- выручат подарочные сертификаты различного номинала. А в первые дни открытия в «Читай-городе» при покупке от 300 рублей покупателей ждет приятный бонус.

Из новинок ИД «Комсомольская правда» рекомендует:

- «Юрий Гагарин. Как это было. Первый человек в космосе», А. Милкус;

- «Десерты, привет! Сахар, пока! Ваши любимые торты, пирожные и печенье без грамма сахара», Е.Семибратова;

-«Обман веществ. Почему жир и сахар убивают наше здоровье и как с этим бороться», З. Павлова, О. Носова.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, новый «Читай-город» станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите проводить в книжных по нескольку часов и знакомиться с книгами лично - магазин находится в ТЦ «Планета» по адресу: шоссеКосмонавтов, 162.