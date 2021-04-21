В Перми рассказали, владельцам каких электросамокатов нужно сдавать на водительские права

Фото: архив "КП".
С приходом теплых весенних деньков на улицах городов «оттаяли» велосипедисты, а также – владельцы электросамокатов. Многие пермяки ругаются в адрес «электрических самокатчиков» - ведь на них можно развить скорость до 40 километров в час. Они выруливают откуда ни возьмись, с проезжей части могут внезапно зарулить на тротуар, а потом вернуться обратно.
Можно ли на них найти какую-то управу?
Это был один из вопросов, которые радиослушатели Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) в прямом эфире гостю радиостудии - начальнику отделения пропаганды ГИБДД по городу Перми Владимиру Яцуку.
Владимир Яцук ответил на вопросы радиослушателей Радио "КП".
- Электросамокаты в правилах дорожного движения не упоминаются, - объяснил Владимир Яцук. – Но электрические самокаты мощностью свыше 250 ватт будут приравниваться к мопедам. Таким образом, их владельцам нужно будет сдать на права категории «М». Менее мощные электросамокаты будем приравнивать к пешеходам. Получается, что на них можно будет пересекать проезжую часть по пешеходному переходу.
Но и владельцев менее мощных электросамокатов, и велосипедистов, и пешеходов могут оштрафовать за нарушение правил ПДД, даже несмотря на то, что у них нет прав.
Отдельно Владимир Яцук остановился на требованиях безопасности при катании на велосипедах – в апреле уже произошло смертельное ДТП, в котором погиб велосипедист.
Представитель ГИБДД напомнил родителям о том, что для катаний с детьми лучше выбирать площадки, закрытые от движения автотранспорта и использовать средства защиты: велошлем, налокотники и наколенники. Он перечислил требования Правил дорожного движения для велосипедистов в возрасте старше 14 лет.
Они должны передвигаться по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;
- движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
- по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю проезжей части;
Допускается движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке только в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.