Лысьва претендует на звание «Город трудовой доблести»

Советник губернатора Пермского края, депутат Законодательного Собрания Роман Водянов. Фото: Анна Царукян

В годы Великой Отечественной войны Лысьва была единственным городом, где выпускались каски для солдат Красной Армии. Кроме них завод №700 выпускал снаряды и прочую оборонную продукцию. Это общеизвестный факт, именно поэтому проект по присвоению Лысьве звания «Город трудовой доблести» поддержали уже более тысячи человек.

Вклад в Победу внес весь край

Инициатором появления звания «Город трудовой доблести» стал Президент Владимир Путин. Партия «Единая Россия» полностью поддержала эту идею. В прошлом году «Городом трудовой доблести» стала Пермь. Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что вклад в Великую Победу был внесен всем Пермским краем, поэтому многие города достойны этого высокого звания.

Представители Федерального союза городов-героев присвоили Лысьвеобщественное (не государственное) звание «Город трудовой доблести» еще в 2015 году. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Государственной Думы, где его поддержала самая многочисленная думская партия«Единая Россия». Утвердили и порядок присвоения звания. Для этого нужно получить заключение академиинаук, подтверждающее значительный вклад в Победу,заручиться поддержкой губернатора и местного Законодательного Собрания.

Фото: Анна Царукян

«Все зависит от нас самих»

Необходимый пакет документов собрали быстро, но… В прошлом году звание присвоили только Перми. Но неужели кто-то подумал, что в таком деле правильно было бы отступить?

В нынешнем году конкуренцию Лысьве в кампании по получению почетного звания составляют Нытва, Кизел, Соликамск и Березники. Старту новой кампании посвятили концерт, состоявшийся в Культурно-деловом центре. Его артисты в выступлениях напомнили горожанам об основных вехах истории жизни города и «завода №700» в годы войны.

-Сейчас все зависит от нас самих, от того, насколько будем активны в голосовании, - обратился к собравшимся во Дворце глава Лысьвы Александр Гончаров. - Мы уже в финале. Отдадим дань уважения и памяти победителям, ковавшим победу. Это звание важно и нужно каждому из нас и будущим поколениям.

Фото: Анна Царукян

Юрий Никулин и лысьвенские каски

К присутствовавшим обратился и советник губернатора Пермского края, основатель благотворительного фонда «Я помогаю детям», депутат Законодательного Собрания Роман Водянов. Его отец-медик однажды познакомился с великим актером Юрием Никулиным, рассказавшим ему историю о лысьвенской каске, трижды спасшей ему жизнь.

Советник губернатора Пермского края, депутат Законодательного Собрания Роман Водянов. Фото: Анна Царукян

- Отец в детстве часто мне рассказывал историю знакомства с Юрием Никулиным, и о том, как лысьвенская каска спасла ему жизнь. Поэтому я хорошо запомнил, что именно в Лысьве было изготовлено более 10 миллионов касок, которые сыграли важную роль в защите наших солдат!- подчеркнул он. - Солдатская каска стала символом воина-победителя, а Лысьва, конечно, достойна звания «Город трудовой доблести». На заседании Законодательного Собрания Пермского края голосовал в поддержку выдвижения Лысьвы на это звание.

Важно! Как поддержать Лысьву

Проголосовать за Лысьву может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт lysva-gtd.er.ru и нажать кнопку «поддержать». При голосовании необходимо указывать личные данные -чтобы избежать «накрутки» голосов. Тем, кто не имеет доступа в интернет, помогут волонтеры. В течение апреля их можно будет встретить у магазина «Центральный» и у администрации по адресу: ул. Мира, 26. Они будут работать по будням с 16 до 18 часов, по субботам - с 12 до 15 часов.

Проголосовать можно и в администрации по адресу: пр. Победы, 40, кабинет №6.

10 474 тыс. касок отправили лысьвенцы на фронт за годы войны.