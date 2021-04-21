В Пермском крае рассказали, как школьники будут сдавать ЕГЭ в этом году

Пермские родители уже попробовали сдать тесты по ЕГЭ. Фото: архив "КП".

Все ближе экзаменационная пора у выпускников 9 и 11 класс прикамских школ. Какие новшества их ждут в этом году? Об этом на заседании краевого правительства рассказала заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева.

- Выпускники 11 классов, которые планируют поступать в вузы, будут сдавать в этом году только один ЕГЭ - по русскому языку, а вот обязательный экзамен по математике отменяется, - напомнила Наталья Зверева. – Для девятиклассников-выпускников по-прежнему обязательными будут два предмета – русский и математика. Те, кто не собирается получать высшее образование, будут сдавать ГВЭ – государственные выпускные экзамены.

Основные дни для сдачи ЕГЭ будут такие: для 11-классников – с 24 по 29 мая, для 9 классов – с 31 мая по 2 июня. Дополнительные дни для сдачи госэкзаменов для выпускников 11 классов будут в июне и сентябре, для 9-классников – с 12 по 17 июня.

ГВЭ у 11-классников будут принимать с 18 по 21 мая, у выпускников 9 классов – 25 и 28 мая.

Всего в этом году последний звонок прозвенит для 14 тысяч выпускников, 11 тысяч из них – это учащиеся 11 классов.

Новшеством станут в этом году ЕГЭ по информатике. Их будут сдавать в компьютерных классах, которые сейчас тестируются. Эти экзамены так и будут называть – КЕГЭ.

Особые условия создадут для выпускников с ограниченными возможностями, 90 процентов из которых, кстати сказать, планируют дальше поступать в вузы – на 10 процентов больше, чем в прошлом году. В частности, для таких ребят время сдачи ЕГЭ увеличат на 1,5 часа.

Смогут сдать госэкзамены и те школьники, которые будут находиться в больницах – для них организуют мобильные пункты сдачи ЕГЭ.

Из-за пандемии в каждом пункте сдачи ЕГЭ будет не более 10 экзаменующихся, их рассадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. В помещениях установят бактерицидные рециркуляторы воздуха, в них будет дежурить медицинские работники.

Никаких послаблений в методах контроля не ожидается.

- В каждом пункте будет организовано непрерывное онлайн-наблюдение, - рассказала Наталья Зверева. – На входе будут установлены металлодетекторы. Так что не только пользоваться, но и проносить с собой мобильные телефоны будет нельзя. За это, а также за использование шпаргалок будет полагаться немедленное удаление и запрет на пересдачу экзамена в этом году.

В мае, как пообещала Наталья Зверева, будет организована акция: выпускники прошлых лет, набравшие по 100 баллов по нескольким предметам, поделятся своим опытом и расскажут о том, как они готовились к ЕГЭ. Материалы будут публиковаться в СМИ и на портале краевого министерства образования и науки.