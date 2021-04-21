Запланированная беременность - здоровые дети и счастливые родители

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О том, что гинеколога нужно посещать не реже одного раза в год, знают все женщины, но далеко не все выполняют эту рекомендацию. Одним некогда, другие считают: если ничего не беспокоит, зачем ходить по врачам? Но в случае с женским здоровьем это правило не работает.

О том, как предупредить серьезные заболевания, в эфире Радио «Комсомольская правда»(96,6 FM) рассказала гинеколог высшей категории федеральной сети медцентров клиники «Эксперт» Марина Пешина:

- Рекомендация посещать гинеколога в первую очередь относится к женщинам старшего возраста. На консультации врач должен исключить риск онкологии, назначить необходимые анализы и обследования. Женщинам, которые планируют детей, необходимо посещать врача дважды в год.

Как отметила Марина Пешина, в пандемийный год участились обращения женщин с нервными перегрузками (как следствие, отмечаются нарушения менструального цикла). В сочетании с неправильным питанием-большое количество фастфуда, сахара - репродуктивные функции снижаются.

- Наукой доказано, что именно трансжиры губят нашу генетику, - продолжает врач. -Поколение, рожденное в 70-х годах, получилоеще хорошие гены в наследство, а у наших детей здоровье уже хуже. Поэтому я считаю, что к планированию беременности молодым женщинам надо относиться серьезнее. Процент бесплодных пар, увы, растет.

В клинике «Эксперт» будущие родители могут пройти комплексное обследование здоровья: женщины посетить гинеколога, мужчины -андролога. Кстати, одна из тенденций современных пар - желание стать родителями после 40 лет. И врачи клиники готовы помочь таким супругам стать счастливыми родителями.

В комплексном обследовании организма может помочь новейшая диагностика: МРТ, КТ, 3Dи 4DУЗИ.

- Мы часто встречаемся с боязнью пациентов делать МРТ, - рассказала рентгенолог высшей категории медцентра «Эксперт» Дарья Чистякова. - А бояться нечего, диагностика шагнула далеко вперед. Этот метод совершенно безвреден, не имеет никакого ионизирующего излучения, как при КТ, которую мы не рекомендуем делать чаще, чем раз в год.

Метод МРТ гинекологи используют для исключения опухоли молочных желез и органов малого таза. Кроме этого, в клинике можно получить консультации различных специалистов.

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Многопрофильная, лицензированная клиника «Эксперт» находится по адресу: ул. Монастырская, 42а, телефон - 215-30-03.

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*Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.