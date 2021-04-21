В Перми изменится режим работы Северного кладбища

Фото: архив "КП".

Площади Северного кладбища, одного из крупнейших в стране, достигли пределов, определенных Генпланом. Поэтому с 12 мая оно начинает работать только в режиме подзахоронений. Об этом сообщили в администрации Перми.

Напомним, в июне 2015 года новые захоронения на кладбище уже приостанавливали в связи с нехваткой места для новых могил. Но после поэтапного освоения 30 га резервных площадей в октябре 2016 года захоронения возобновились.

Но сейчас и этот резерв полностью исчерпан.

- Сейчас в городе есть три действующих кладбища – Головановское площадью 2 га, Заозёрское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га, - сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Для подзахоронений открыто ещё 6 кладбищ: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное и Ново-Лядовское. В ближайшее время откроется кладбище Восточное.

Каким будет порядок подзахоронений

- В связи с тем, что сейчас выработаны и резервные участки, Северное кладбище с 12 мая переводится в режим работы для подзахоронений, то есть захоронения будут производиться к могиле или в могилу ранее умершего родственника, - объяснили в городской администрации. – Однако для подзахоронения в уже существующую могилу должно пройти не менее 20 лет. Если позволяет площадь, возможно подзахоронение рядом с уже существующей могилой. Его можно проводить в любое время. Также здесь доступны новые урновые захоронения.

Восточное могут открыть в конце года

Городские власти готовят документацию для открытия нового кладбища Восточное. Оно расположено по улице Сылвенский тракт, 15 в Мотовилихинском районе города.

- Кладбище образовано из нескольких земельных участках общей площадью 51,4 га, - сообщили в городской администрации. - В результате проведённых работ площадь кладбища Восточное, подготовленная под погребение умерших, составила 20,7 га. Произведена разбивка кладбища на кварталы для разных типов и категорий захоронений умерших (мусульманские, иудейские, воинские, почетные, общие кварталы, кварталы для колумбарных стен и урновых захоронений), остальная территория оставлена в качестве резервной.

На кладбище «Восточное» были выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, подготовке территории строительства, строительству трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта, благоустройству и озеленению территории. Планируется, что кладбище «Восточное» заработает в четвертом квартале этого года.

НАША СПРАВКА

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, площадь Северного кладбища в настоящее время составляет около 250 гектаров. Это самое большое кладбище Перми и одно из самых больших в России. По своей территории оно уступает лишь кладбищу в Ростове-на-Дону. Северное кладбище стало общегородским после закрытия Южного кладбища. Вся территория кладбища разбита на кварталы, которых насчитывается более 330.