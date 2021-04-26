Правильная доставка поможет увеличить продажи и сэкономить деньги

Фото: Boxberry

Успешный бизнес складывается из множества деталей: уникальность предложения, качество товаров, клиентский сервис. А чтобы дело приносило прибыль - требуется постоянное развитие и грамотно налаженная работа.

Логистика, один из самых трудоемких процессов в бизнесе. Приходится постоянно решать сложные вопросы: какой способ доставки выбрать, где закупать подходящую упаковку, сколько будет стоить отправка товаров в Москву или Волгоград? Давайте разберемся, на что нужно обратить внимание и как отправлять выгодно, на примере службы доставки Boxberry.

Фото: Boxberry

Надежность и масштаб транспортной компании - главное, чем нужно руководствоваться при выборе партнера.

- География доставки и охват сети ПВЗ

У Boxberry одна из самых больших сетей пунктов выдачи по России, а также есть доставка в Казахстан, Киргизию и Беларусь. Что это дает? Удобство и доступность - товар будет легко отправить, а забрать свою посылку покупатель сможет рядом с домом.

- Стоимость отправки

Когда вам нужно отправить 10, 20, 100 посылок - цена имеет значение. Благодаря четко выстроенной логистике, Boxberry может устанавливать минимальную цену на отправки. Например, стоимость отправления Пермь - Москва всего 245 рублей, Пермь - Челябинск 200 рублей, а в Питер 272 рубля.

Фото: Boxberry

- Надежная страховка.

Полная финансовая защита каждой посылки. Единственное, что от вас потребуется - указать реальную стоимость товара.

Обширный функционал и современный подход к работе, чтобы вы могли заниматься бизнесом в своем ритме.

- Удобный личный кабинет.

Оформление и отслеживание посылок, статистика продаж и вся документация доступны с любого мобильного устройства.

- Интеграция с вашей CMS

Готовые IT-решения, которые позволят покупателю самостоятельно оформить заказ на сайте, а вам остается только упаковать товар и передать на отправку. Модули доступны для скачивания на сайте Boxberry.

- Скорость и мобильность

Оформить посылку настолько просто, что это можно сделать пока стоите в пробке или ведете переговоры. Закажите курьерский забор и отправляйте товары без посещения офиса.

Retail is detail. Бонусы, которые помогут сэкономить деньги и увеличить продажи.

- Бесплатная упаковка.

Boxberry предоставляет упаковку для товаров любого размера. В каждом пункте приема вам подберут нужный размер коробок и помогут правильно собрать посылки.

- Индивидуальный подход.

Персональный менеджер быстро решит любые вопросы и поможет настроить работу с компанией максимально эффективно.

- Рекламное продвижение.

Boxberry дает своим партнерам эффективные способы увеличения продаж: анонсирование ваших лучших акций в соц.сетях (более 65 тыс. подписчиков) и участие в рассылках - около 2 миллионов клиентов получают актуальные предложения от интернет-магазинов.

Убедитесь во всём сами! Подключайтесь к Boxberry и отправляйте первые посылки бесплатно.

Регистрируйтесь на сайте до 30 апреля и получите в подарок 1000 рублей на доставку товаров.

Как получить бонус от Boxberry:

- зарегистрируйтесь в личном кабинете;

- активируйте промокод VESNA.

Специальное предложение будет действовать 30 дней с момента активации промокода. Регистрация займет всего 10 минут, а заказы можно отправлять сразу после подключения к службе доставки.

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