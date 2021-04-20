Вирус-мутант добрался и до Пермского края: 14 человек заболели «британским» штаммом коронавируса

Защитить пермяков от новых штаммов коронавируса способна вакцина «Спутник V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вирус-мутант из-за границы добрался и до Пермского края. В Роспотребнадзоре сообщили, что в марте и апреле у пермяков выявили 14 случаев «британского» штамма коронавируса и 1 - «южноафриканский».

- Все случаи заболевания новыми штаммами коронавирусной инфекции - завозные, пермяки заболели ими после возвращения из зарубежных стран, - пояснил Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. - Изучены новые штаммы пока не в полной мере, но определяются при дополнительных лабораторных исследованиях заболевших. Если у пациента после возвращения из-за границы подтвержден COVID-19 и есть другие показания, его биоматериал направляют на дополнительное исследование.

«Британский» штамм имеет почти такие же симптомы, как и COVID-19, только проявляются они быстрее и ярче, а еще этот штамм более заразен. После того, как в марте в Прикамье начали появляться случаи повторного заболевания коронавирусом, мазки стали отправлять на исследование в новосибирский «Вектор» и уже там выделили, что 14 вернувшихся из Европы заболевших подхватили «британский» вирус, а один человек, приехавший из Азии,- «южноафриканский» штамм.

- Защитить пермяков от новых штаммов коронавируса способна вакцина «Спутник V», - рассказал «КП» Главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков. - Поэтому сейчас наша задача - продолжить массовую вакцинацию. Мы находимся в фазе снижения заболеваемости, и это очень правильное время, чтобы поставить себе прививку.

За три месяца массовой вакцинации в Прикамье поставили себе прививки около 11% всех взрослых жителей региона. А это 142 369 человек, 78 424 из которых иммунизированы двумя компонентами. На 20 апреля в медучреждениях края для записи на вакцинацию доступны более 40 тысяч слотов.

- Наша задача - достичь к октябрю-ноябрю уровня иммунизации населения - 60%, - объясняет Вадислав Семериков. - Это позволит предупредить сезонный подъем заболеваемости, который в прошлом году начался в середине осени.

К слову, у эпидемиологов существуют две контрольные точки наблюдения за эпидемиологической ситуацией: это 1 ноября, когда начитается подъем заболеваемости, и 1 мая, когда проводятся массовые демонстрации и торжественные мероприятия.

- Все, кто будет в этом году принимать участие в параде Победы- сотрудники полиции, МЧС и военные, уже прошли иммунизацию, - сообщил Главный внештатный эпидемиолог края. - А что касается акции «Бессмертный полк», то в этом году он вновь пройдет онлайн - чтобы избежать массового скопления людей.

Накануне оперштаб объявил о продлении ограничительных мер до 23 мая. По-прежнему под запретом остается массовое скопление людей и их нахождение в небольших закрытых помещениях. Не разрешается работа ночных клубов и дискотек, а также проведение культурно-массовых мероприятий.

А в это время

В Перми будут выпускать лекарство от ковида

В Перми планируется производить «КОВИД-глобулин» - первый в мире зарегистрированный препарат с антителами к COVID-19 на основе плазмы крови людей, перенесших коронавирус. «КОВИД-глобулин» оказывает нейтрализующее воздействие на вирус и помогает организму побороть заболевание. Препарат используют для лечения пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса. Заболевшему переливают плазму крови, и он моментально получает готовые антитела, которые помогают побороть болезнь и затем остаются активными еще какое-то время.

Выпуском «КОВИД-глобулина» займется Пермский филиал НПО «Микроген». После модернизации предприятие сможет перерабатывать до 200 тонн донорской плазмы ежегодно.

- Работы по этому препарату велись достаточно давно, в нашем филиале работают очень грамотные биотехнологи, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм. - Тяжелых ковидных больных мы давно лечили плазмой. Это единственный препарат, который действует на этот вирус. Все остальное - это неспецифическое лечение. За короткое время специалистам удалось сделать иммуноглобулин - препарат более очищенный, чем плазма. Плазма содержит много сторонних белков, которые в какой-то мере чужеродны для каждого из нас. А иммуноглобулин - более чистый препарат.