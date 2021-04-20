В Пермском крае до 23 мая продлены ограничения из-за коронавирусной инфекции

В Прикамье продлили ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае на заседании оперативного штаба было принято решение продлить действующие ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Они будут действовать до 23 мая.

На сайте краевого правительства сообщается, что ограничения продлены для организаций тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей.

До особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов (дискотек) и иных развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев отметил, что ситуация стабилизировалась, но необходимо проводить вакцинацию и использовать маски в общественных местах.

«В марте-апреле в регионе выявлены 14 случаев «британского» и 1 – «южноафриканского» штаммов, которые изучены не в полной мере», – сказал Костарев.

«Британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируной инфекции определяются при дополнительных лабораторных исследованиях. На них при определенных показаниях направляют биологические материалы жителей, у которых подтвержден COVID-19 после возвращения из зарубежных стран.