Парад на улице Ленина, МиГи над центром и фейерверк: как в 2021 году пермяки будут праздновать День Победы

Праздник для пермяков продлится до позднего вечера и завершится фейерверком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь готовится к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего будет оформлено 60 городских локаций- и в центре, и в районах города. На улицах установят флаги, уличные стенды, стенды «Красной» и «Зеленой линии», конструкции «Звезда».

Новый пешеходный маршрут

Как рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, в ближайшее время начнется монтаж 15 стел «Маршрута трудовой доблести». Новый пешеходный маршрут создали в честь присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести».

В числе объектов - железнодорожный вокзал «ПермьII», Речной вокзал, Сквер уральских добровольцев, здания, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали, заводы, Молотовская государственная художественная галерея, Молотовская областная библиотека Горького, Дом работников просвещения, облисполком и обком КПСС и другие. Информационные стелы дополнят qr-кодами, с помощью которых можно будет узнать больше об объекте прямо во время прогулки.

Четыре репетиции парада

Праздничные мероприятия будут проходить во всех районах Перми - с соблюдением мер безопасности. В центре главными площадками станут улица Ленина, эспланада и набережная Камы. Из-за ремонтных работ на Октябрьской площади торжественное прохождение войск Пермского гарнизона планируется провести на улице Ленина. Ожидается, что в нем примут участие 20 парадных расчетов, 18 единиц военной техники, а над центром города пролетят два истребителя «Миг-31».

Уже запланированычетыре репетиции - 29 апреля, 3, 5 и 7 мая. О том, в какое время будут перекрывать движение и как пойдет общественный транспорт, читайте накануне на сайте perm.kp.ru.

На городской эспланаде 9 мая запланированы концерты и тематические программы, будут работать интерактивные площадки - «Победный вальс», «Полоса препятствий», «Мини-музей современной армии России», пройдут показательные выступления спортивных и военно-спортивных клубов.

На набережной Камы организуют тематические интерактивные зоны для детей - «Игры военных лет», «Спасибо за мир», «Наследники Победы». Также будут работать площадка «Служебное собаководство», музыкальная площадка «Катюша», пройдут тематические акции и флешмобы. Кроме этого, в рамках празднования Дня Победы будет заложен камень на месте установки стелы «Город трудовой доблести».

Праздник для пермяков продлится до позднего вечера и завершится фейерверком, который запустят в 23.00.