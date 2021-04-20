«Когда ее увидела, чуть не расплакалась». В Перми спасают слепую ворону

Ворону назвали Кларой. Фото: Кира Подлесная

В конце марта на улице Чернышевского пожилая пермячка увидела худую и замерзающую ворону, птица лежала посреди дороги едва дыша. Сердобольная старушка не могла пройти мимо и забрала беднягу домой.

Три недели женщина пыталась выходить бедолагу, но лучше птице не становилось. Тогда она обратилась к своему знакомому, а тот в свою очередь к пермячке Кире Подлесной, которая занимается помощью диким птицам.

- Я попросила привезти ворону ко мне на осмотр, - вспоминает Кира. - А когда ее увидела, чуть не расплакалась. От птички остались одни косточки. Еще день и она бы умерла. Все это время пенсионерка кормила ее кашей и сухим зерном. А воронам нужно мясо. Но женщину, естественно, я не виню, откуда ей было знать. Но потом случилось еще большее потрясение. Когда я полностью осмотрела птицу, оказалось, что она слепая. Видимо, ударилась головой и ослепла. Практически все мои знакомые - и врачи, и волонтеры - в один голос твердили: «Усыпляй». Но я не могу.

Кира назвала ворону Кларой, девушка объяснила, что сначала имя птице придумала пенсионерка, которая назвала ее Карлушей.

- Но для воронов это достаточно праздное имя, поэтому я решила назвать ее Кларой, - говорит Кира. - Ей всего несколько месяцев. Вместе с волонтерами мы смогли поставить ее на ноги. Теперь она активно ест, летает и различает световые пятна, кстати, воду и еду она научилась находить сама. Я не хочу, чтобы она погибла, поэтому ищу для нее дом с хорошими условиями, где ей будут уделять много времени, и где она будет одним единственным животным. Там, где с ней каждый день будут много общаться, - по два-три часа в день. Это ей жизненно необходимо. Она не попугай, который может просидеть в клетке несколько дней без общения, у Клары будете только вы. И без общения она не выживет. Врановые запоминают голоса, и ее нужно будет научить предупреждающей команде, которая даст понять, что вы сейчас к ней прикоснетесь - будучи слепой, она пугается любых касаний.

Сейчас Кира продолжает долечивать птицу и надеется, что найдутся люди, готовые забрать беднягу. Ведь долго держать у себя ворониху девушка не может. Кира объясняет, что ее организация - это не приют. Вместе с единомышленниками они лечат пострадавших птиц, но потом отпускают их на волю. А существует организация на пожертвования неравнодушных пермяков и личных денег самих волонтеров. Кира приглашает всех, кто хочет участвовать в спасении птиц, вступать в ее группу в социальной сети.