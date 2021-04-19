«Протопал маленькими лапками несколько километров». Подробности чудесного спасения сбежавшего попугайчика Риччи

Восьмилетний хозяин Риччи Демид благодарит всех, кто помог ему разыскать любимого питомца. Фото: семейный архив.

Невероятно добрая история по мотивам известного мультика случилась в Перми в выходные. Пользователи соцсетей помогли семье пермяков найти сбежавшего волнистого попугайчика.

- Риччи мы завели прошлой осенью, - рассказывает пермячка Светлана. - Наш младший восьмилетний сын Демид очень просил купить ему питомца, и мы подарили попугая. Вскоре Риччи стал настоящим членом семьи. Он ручной, садится на плечи и разговаривает: «Риччи-птичка», «Как дела», «Кто там?» и «Читай!» Так он наставляет своего маленького хозяина. А еще Риччи очень музыкальный, он обожает мелодии на сотовом телефоне и всегда им подпевает.

Попугай свободно летает по квартире, а в свою клетку залетает лишь поспать, поесть и покушать. Но вечером всубботу Риччи пропал - выпорхнул в приоткрытый балкон.

- Мы обошли 12 дворов, приманивали его на звук попугая, записанный на колонку, спрашивали у соседей и просто прохожих, печатали и расклеивали объявления, - вспоминает женщина. - Поставили клетку на балкон в надежде, что Риччи вернется, но - увы. Это было настоящее горе для нас: дети рыдали, муж переживал еще больше. Он проснулся в пять утра в воскресенье и снова пошел искать пропажу, мало на что надеясь. Ночью были заморозки, температура опускалась до -4 градусов, к тому же на улице его могли растерзать кошки.

Подруга Светы предложила рассказать о Риччи в СМИ и соцсетях. И попросила сестру, у которой много подписчиков, написать пост о маленьком пернатом потеряшке. И теория «шести рукопожатий» сработала!

- Сразу после публикации моим постом начали делиться люди, - говорит пермячка Юлия Карташова, которая стала в этой истории доброй феей. - И информация о пропавшем попугае дошла до вахтера общежития на Бульваре Гагарина, 52 (это примерно в пяти километрах от дома, где живет Риччи. - Ред.)

Сам пушистый беглец поначалу не сразу понял, что нашелся. Попугайчик очень хотел спать.

Около 10 часов утра женщина заметила продрогшего и обессилевшего попугая, который уже не мог лететь, а устало семенил маленькими лапками. Вахтер взяла его на руки, накормила печенькой, и птица уснула.

Пока Риччи спал, женщина увидела в соцсетях пост о том, что попугая ищут, и тут же откликнулась.

- Мы были просто счастливы, взяли с сыном клетку и поехали его забирать его, - говорит Светлана. - Мы признательны всем, кто помогал искать нашего попугая, и поначалу даже поверить не могли, что такие чудеса случаются! А наш Риччи не сразу понял, что нашелся. Он так напутешествовался, что с трудом открыл глаза.

Оказавшись дома, попугайчик снова уснул. И так все воскресенье: проснется, поест, попьет и снова спать. И только утром в понедельник он начал приходить в себя и снова смог сказать «Риччи-птичка».

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