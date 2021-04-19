Жителей Прикамья ждут четыре солнечных дня подряд и потепление до +15

Кама скоро полностью освободиться ото льда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по всему, погода входит в нормальную колею – ни тропических, ни арктических вторжений синоптики пока не прогнозируют. И весеннее потепление будет постепенным.

- Поступивший к нам ранее арктический воздух довольно сухой, так что прогреваться он будет достаточно быстро, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Во вторник днем, 20 апреля, столбик термометра в Перми преодолеет отметку в +10 градусов, а по краю будет от +8 до +13 градусов.

Среда и четверг, судя по всему, будут самыми теплыми днями на этой неделе. В Перми воздух днем прогреется до +15 градусов.

В середине недели прекратятся ночные заморозки: если в ночь на среду температура еще может опуститься до -5 градусов, то в ночь на четверг она уже будет положительной – от нуля до +3 градусов.

До пятницы погода будет солнечной. Затем антициклон отступит, и облачность увеличится. Дневная температура в пятницу и в выходные немного понизится, днем в Перми будет от +8 до +13 градусов. Повысится и вероятность осадков, и в воскресенье могут пройти дожди.

Стоит ли ждать в ближайшее время каких-то экстремальных погодных изменений?

- Такого затока тепла с юга России, который наблюдался на прошлой неделе, и за счет чего мы получили рекордное потепление, до конца апреля не ожидается, - объясняет Андрей Шихов. - Так что мы можем рассчитывать только на местный прогрев.