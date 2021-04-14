Коронавирус в Прикамье, последние новости на 15 апреля 2021 года: среди заболевших в последние сутки заметно больше женщин, чем мужчин

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 15 апреля 2021 года: среди заболевших в последние сутки заметно больше женщин, чем мужчин.

По данным Роспотребнадзора, за прошлые сутки в Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 78 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Как сообщили в краевом Минздраве, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 801. В числе 108 новых инфицированных 40 пациентов мужского пола, 68 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 12 человек, от 30 до 49 лет – 26 человек, 33 в возрасте 50-64 и 27 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.