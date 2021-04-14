В Перми началась регистрация на XIII Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»

Стать участником очень просто
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
25 апреля в Перми в СК "Победа" на Обвинской, 9 пройдет XIII Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Ваш ребенок самый быстрый? Самый смелый? Самый активный? Тогда мы вас ждем! Все маленькие участники конкурса будут награждены, а победители получат ценные подарки!
Стать участником очень просто! Вашему ребенку от 6 месяцев до 4-х лет, тогда до 22 апреля (включительно) оформите заявку на участие в чемпионате любым удобным для вас способом:
- По телефонам нашей редакции - 206-45-00, 206-60-10
- Или отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru
Зарfнее приготовьте следующую информацию"
- ФИО малыша;
- дата рождения;
- число полных лет и месяцев на 25.04.2021;
- ФИО родителя и его телефон;
- электронная почта.
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ
- Сменную обувь ребенку и родителям. Лишние вещи можно оставить в гардеробе – на вешалке при входе в СК.
- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему(тянуть за руки) запрещается).
- Приветствуются забавные костюмы, плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе.
- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка.
- Деньги – по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей.
- И, конечно, хорошее настроение!
Прочитать о прошлых соревнованиях можно по ссылке - https://www.kp.ru/best/perm/karapuzy-na-start/
* Обязательное соблюдение масочного режима