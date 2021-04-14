В Перми началась регистрация на XIII Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!»

Стать участником очень просто Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

25 апреля в Перми в СК "Победа" на Обвинской, 9 пройдет XIII Пермский чемпионат по бегу в ползунках «Карапузы, на старт!». Ваш ребенок самый быстрый? Самый смелый? Самый активный? Тогда мы вас ждем! Все маленькие участники конкурса будут награждены, а победители получат ценные подарки!

Стать участником очень просто! Вашему ребенку от 6 месяцев до 4-х лет, тогда до 22 апреля (включительно) оформите заявку на участие в чемпионате любым удобным для вас способом:

- По телефонам нашей редакции - 206-45-00, 206-60-10

- Или отправьте письмо на электронный адрес permkp@phkp.ru

Зарfнее приготовьте следующую информацию"

- ФИО малыша;

- дата рождения;

- число полных лет и месяцев на 25.04.2021;

- ФИО родителя и его телефон;

- электронная почта.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

- Сменную обувь ребенку и родителям. Лишние вещи можно оставить в гардеробе – на вешалке при входе в СК.

- Игрушку или что-то интересное, чем вы будете заманивать малыша к финишу (помогать ребенку физически, прикасаться к нему(тянуть за руки) запрещается).

- Приветствуются забавные костюмы, плакаты, кричалки и прочие формы поддержки. Победителей награждают в каждой возрастной группе.

- Воду – обязательно, перекусить – по желанию. Будут работать раздевалки, где можно переодеть ребенка.

- Деньги – по желанию, на мероприятии будут продаваться товары и полезности для малышей.

- И, конечно, хорошее настроение!

Прочитать о прошлых соревнованиях можно по ссылке - https://www.kp.ru/best/perm/karapuzy-na-start/

* Обязательное соблюдение масочного режима