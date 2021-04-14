Рейсы из Перми в Анталию и Стамбул прекращены: Что делать пермякам, которые планировали отпуск в Турции

Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров с 15 апреля по 1 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Меня несколько месяцев жена пилила, мол, детей после первого класса надо к морю везти, - рассказывает отец двух дочек Руслан, оплативший на днях семейный отпуск. - На русский юг ехать супруга не хотела, просилась за границу. В итогекупил за 268 тысяч рублей путевку на двоих детей и двоих взрослых в Турцию. Вылет - 27 мая. А тут оперштаб объявил о приостановлении полетов. Что делать? Вернут ли нам деньги? Куданам теперь ехать отдыхать? И где взять средства на это? В общем, вопросов больше, чем ответов.

Отдых в России подорожал

В прошлом году из-за коронавирусной пандемии шансов отдохнуть на заграничных курортах у россиян практически не было. В этом году ситуация постепенно выровнялась и даже появился выбор. Можно купить путевку и отдохнуть на русском юге или слетать в полюбившуюся Турцию.

Правда, ближе к отпускному сезону цены на летний отдых в России резко пошли в гору. По данным Пермьстата,в марте билеты на самолет взлетели аж на 22,45%. Проезд в поездах дальнего следования тоже стал дороже на 2,12-6,89%, кроме плацкартных вагонов фирменных поездов. Подорожали билеты даже на междугородние автобусы, правда, не так ощутимо - на 1,45%.

Однако не все готовы платить огромные деньги за отдых на курортах Краснодарского края, где и условия проще, и сервис скромнее. Поэтому когда открыли границы, народ ринулся в Турцию.

С конца февраля из Перми в Турцию летал один рейс в неделю, затем частота рейсов увеличилась. С 1 апреля по четвергам авиакомпания Nordwind Airlines начала совершать регулярные рейсы в Стамбул. Затем в расписании пермского аэропорта появились и рейсы в Анталью, которые выполняют авиакомпании Nordwind Airlines и Royal Flight.

Планировалось, что с июня авиакомпания «Победа» тоже запустит рейсы в Анталью, перелеты - два раза в неделю, билеты от 10146 рублей. Еще в планах было, что из Перми в Анталью этим летом будут совершаться чартерные рейсы авиакомпаниями Red Wings, , Azur Air и «Россия». В общем, с начала мая из Перми самолеты в Турцию должны были летать практически ежедневно. Но станут ли эти планы реальностью, зависит от эпидобстановки в Турции и многих других факторов.

Еще не слетали в Турцию туристы с прошлого лета

А пока из-за резкого роста заболеваемостиCOVID-19 оперштаб принял решение об ограничении полетов в Турцию и Танзанию с 15 апреля до 1 июня. И регулярное, и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией теперь ограничат двумя рейсами в неделю. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров с 15 апреля по 1 июня.

Сколько пермяков сейчас оказались в такой же непростой ситуации, как и Руслан, купивший отдых в турецком отеле на всю семью, сказать сложно.

- В Пермском крае несколько операторов, и чтобы выяснить это, каждому нужно подсчитать, сколько туров они продали, к тому же у нас есть иперебронированные заявки еще с прошлого года, - говорит член совета Пермской туристической гильдии Ольга Слухова. -Алгоритм, как поступать в каждом конкретном случае,сейчас прорабатывает Ростуризм. Об ограничении полетов было объявлено в понедельник поздно вечером. Вопрос нужно обдумать и принять серьезное решение.

Днем 13 апреля появились первые ответы на непростые вопросы. Получится ли у туристов вернуть деньги за несостоявшийся отпуск? Ростуризм разъяснил, что тем, кто купил туры в Турцию и Танзанию после 1 июня, средства вернут, однако удержат из оплаченной суммы те расходы, которые фактически понес туроператор. Если турист не согласится с суммой вычета, то сможет оспорить ее в суде.

Тем же, кто планировал и уже оплатил тур в сроки с 15 апреля по 1 июня, скорее всего, предложат поменять направление или перенести даты отпуска.

Из Перми прямые перелеты сейчас открыты только в Объединенные Арабские Эмираты, с конца апреля откроется Кипр, но такой отдых будет стоить дороже, чем бюджетная Турция. И еще не факт, что туристы будут готовы доплатить за отдых в другой стране.

Еще как вариант, если поменять дату отпуска не получится - то заменить отдых в Турции на отпуск в России на те же сроки. И пока это почти единственный вариант. Конечно, вам могут предложить еще и перенести даты отпуска и слетать в Турцию, к примеру, в октябре. Но насколько это будет удобно, решать самим туристам.

Сезон отпусков - не за горами. Какие варианты есть у пермяков?

- Традиционно популярны на «майские» экскурсионные туры, и мы сейчас можем предложить немало туров по России, - рассказала руководитель туристической фирмы в Перми Ксения Шперкина. - Это и Калининград, и курорты Краснодарского края. За время пандемии, когда другие страны были закрыты, удалось настроить внутренний туризм. В конце января был очень большой спрос на наши курорты, причем не только в Сочи и Крым, но и в Минеральные Воды. Туристы бронировали дорогие популярные отели, гостиницы и санатории и сейчас там почти нет мест.

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