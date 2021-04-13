Шесть бюллетеней в одни руки

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Осень в Пермском крае станет временем разнообразных выборов. 19 сентября мы будем избирать депутатов в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, в Пермскую городскую Думу. Также в этот день пройдут выборы в Думы Кудымкара и Соликамска.

Чтобы не запутаться в бюллетенях, которые будут выдавать на избирательных участках, стоит заранее разобраться, за кого мы голосуем.

Госдума

Выборы в Госдуму проходят по одномандатным округам и по партийным спискам. Пермский край разделен на четыре одномандатных округа: Пермский, Чусовской, Кунгурский и Кудымкарский. На федеральной карте они носят номера с 58 по 61. Выборы в них проводятся обычным голосованием - кто из кандидатов набрал больше голосов, тот и победил. Заявиться на выборы по одномандатному округу могут как представители партий, так и самовыдвиженцы.

По партийным спискам, как и следует из названия, кандидатов выдвигает партия. Чем больше людей проголосует за список, тем больше мест в Госдуме партия получит. А кто именно окажется депутатом - зависит от порядкового номера в списке. Первым, заведомо проходным, номером ставят наиболее известного и авторитетного человека, который вызывает симпатии избирателей. Впрочем, зачастую «паровозом» становится губернатор или другой популярный чиновник, который не намерен быть депутатом. В таком случае место достается следующему по порядку кандидату.

А чтобы определить наиболее привлекательных для избирателей кандидатов, в последние годы партии начали проводить праймериз - предварительный внутрипартийный отбор.

- Праймериз - это демократический механизм, - объясняет политехнолог Людмила Ознобишина. – Партия, таким образом, обращается к избирателям: «Посоветуйте, пожалуйста, кого нам выдвинуть в органы власти. У нас достаточно много желающих. Подскажите, кто из них, на ваш взгляд, наиболее достоин, кто пользуется вашим доверием».

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», праймериз партии на выборы в Госдуму будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». На нем уже зарегистрировались более 20 человек. В том числе есть довольно неожиданные кандидаты, казалось бы, далекие от большой политики. К примеру, о своем намерении стать депутатом Госдумы заявили дирижер губернского военного оркестра Евгений Тверетинов, студент аграрного университета Иван Фистин, безработный Артем Сергеев.

Впрочем, и Иван, и Артем, так же, как еще несколько претендентов на участие в выборах, имеют немалый опыт волонтерской работы.

Законодательное Собрание

Из 60 депутатов Законодательного Собрания Пермского края созыва 30 будут избраны по партийным спискам, 30 - по одномандатным округам. Перед этими выборами также пройдут праймеризы.

Самый известный токарь страны, бывший депутат Госдумы, а ныне депутат Законодательного Собрания Валерий Трапезников вновь решил принять участие в выборах по партийному списку.

- Я неплохо поработал и чувствую, что нужен, особенно людям пенсионного возраста, я с ними часто встречаюсь и считаю, что молодой депутат никогда не поймет, что нужно пожилым людям, - рассказал Валерий Трапезников. - Депутаты у нас должны быть и молодые, и пожилые, и среднего возраста. Должен быть социальный срез общества в законодательной власти. Борьба на праймериз, я думаю, ожидается интересной.

Пермская городская Дума

22 городских депутата вошли в нынешний состав городской Думы по одномандатным округам. Большинство из них намерены вновь продолжить законотворческую карьеру и идти на выборы. Смогут ли они вновь завоевать сердца избирателей, покажет сентябрь.

Но в нескольких округах точно появятся новые депутаты. В числе тех, кто освободил свои места в Думе, - мэр Перми Алексей Дёмкин, его заместитель по социальным вопросам Алексей Грибанов. Скорее всего, не пойдет на выборы и бывший спикер Думы Юрий Уткин. Вряд ли он мог бы рассчитывать на победу после скандального смещения с должности.

Еще 14 депутатов прошли в Думу по партийным спискам. Ожидается, что здесь и разгорится основная борьба за депутатские мандаты. Кстати, предполагается, что «паровозом» ЛДПР - первым номером в списке на выборы в Пермскую городскую Думу - станет Владимир Жириновский.

Таким образом, 19 сентября пермяк, пришедший на избирательный участок, получит сразу шесть бюллетеней: по два вида на выборы каждого уровня.