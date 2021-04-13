«Дети! Где наши дети?» В Пермском крае на спящего подростка упал потолок

Семья до сих с ужасом вспоминает ту ночь. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Ранним утром 12 апреля в квартире жилого двухэтажного дома в Березниках раздался сильный треск, а потом крик взволнованной местной жительницы Екатерины: "Что случилось? Дети! Где наши дети?"

Забежав в комнату, женщина увидела страшную картину - весь диван, где мирно спал ее 16-летний сын, был завален частями рухнувшего потолка, под которыми лежал подросток.

- Женя, Женечка, ты где? - кричала мать.

- Мама, я здесь, все нормально! - раздался из-под завалов голос мальчика.

Екатерина с супругом вытащили сына. К счастью, подросток серьезно не пострадал. Однако вся семья до сих с ужасом вспоминает ту ночь.

- Двое наших сыновей, Женя и Артем, спят в соседней комнате на одном диване, - рассказывает Екатерина. - Посреди ночи проснулся Артем и сказал отцу, что с потолка на него капает вода. Над нами никто не живет, поэтому проверять причину протечки нужно было на чердаке. Но было очень темно и муж попросил сына лечь спать, пообещав, что утром он во всем разберется. Около 6 утра Артем проснулся и сел играть за компьютер, хотя обычно он просыпается гораздо позже. Вдруг раздался треск, с перепугу Артем запрыгнул на подоконник, и увидел, как на его брата падает потолок.

Если бы не панель, которая одной частью рухнула на стену, а второй на пол, то мальчика просто-напросто раздавило под толщей бетона.

Комната, в которой рухнул потолок. Фото предоставлено Екатериной Катаевой

В семье Катаевых трое мальчишек - 8, 14 и 16 лет. В дом, где рухнул потолок, Катаевы переехали в феврале 2020 года, взяв ипотеку на 20 лет. По словам Екатерины, до заключения сделки на чердак они не ходили, продавцы заверили, что с домом все в порядке, что называется, заезжай и живи. Но после произошедшего соседи рассказали, как на самом деле обстоят дела.

Управляющей компании у нас нет уже около года, - рассказывает Екатерина. - Да и когда она была дом никак не обслуживался, но счета выставляли ежемесячно. В городской администрации нам сказали, что наш дом обследуют и тогда примут решение о ремонте кровли. Но когда его сделают - неизвестно.

Как сообщает Верхнекамье-ТВ, пострадавшей семье администрация города предоставила однокомнатную квартиру в маневренном фонде по улице Ломоносова, 47.

- Но тут нет никаких условий для нормальной жизни, - возмущается Екатерина. - Горячей воды нет, холодная бежит небольшой струей, туалет не смывает. Надеюсь, что нам дадут другое жилье, пока наш дом будут ремонтировать.

После произошедшего следственный комитет по Пермскому краю инициировал проверку.

- Следователями следственного отдела по городу Березники устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения проверки будет дана правовая оценка, действиям либо бездействию должностных лиц ответственных за содержание и ремонт данного жилого дома. По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.