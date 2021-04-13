В отличие от кошачьих большинство собак оставаться одни не любят Фото: архив "КП"

«Вау-у-у, вау-у-у, меня броси-и-ли», - тоскливый лай раздается с утра в квартире. А хозяева просто ушли на работу.

Кошки обычно почти безразличны к наличию или отсутствию дома хозяев. Если, конечно, речь не идет о том, что котика надо покормить. А в остальное время мурлыка вполне вольготно чувствует себя в одиночестве и «гуляет сама по себе».

В отличие от кошачьих большинство собак оставаться одни не любят, и обижаются на то, что их бросили. А свою обиду они в душе не прячут – высказывают ее всеми доступными способами: могут долго и упорно скулить, действуя на нервы соседям, рвать и грызть тапочки и ботинки, пакостить в углах.

Обычно так ведут себя щенки – до года-полутора, потом собака взрослеет и начинает вести себя более прилично – с точки зрения хозяина, конечно. Но так происходит далеко не всегда.

Щенок - «один дома»

Отправляя ребенка в детский садик, обычно первое время родители оставляют его там всего на полдня, чтобы он привыкал к новым условиям постепенно. В идеале, с щенком надо поступать так же, как с ребенком, – понемногу приучать его к тому, что он останется «один дома».

- Фото: архив "КП"

- Если без вас малыш нахулиганил, что-то изгрыз, до года наказывать его нельзя, - говорит ветеринар Анна Малыгина. – Тыкая мордочкой в «налитую» лужу со словами: «Кто это наделал!», - можно только запугать щенка. На собаку старше года, застигнутую «на месте преступления», можно прикрикнуть, а то и шлепнуть, но сразу же чем-то отвлечь, предложить игру.

Проще всего отучить щенка грызть все, что ни попадется, - сделать так, чтобы ему не попадалось ничего лишнего. Те же тапочки, к примеру, прячьте в тумбочку, а пульт от телевизора поднимите на полку повыше. А вот игрушки для жевания пусть будут поближе и их будет побольше. Если больше грызть нечего - придется песику научиться «чесать зубки» игрушками. И хвалите малыша, когда он жует их. Так вырабатывается условный рефлекс.

Если убрать все лишнее с пола не удается – к примеру, никак не поднять повыше ножки дивана, можно сделать их «несъедобными». Для этого намазать их отпугивающим спреем, который можно купит в зоомагазине, или допустим, настойкой красного перца. Нарвавшись один раз на жгучие ножки, щенок оставит их в покое. Можно опрыскать предметы дешевым одеколоном с противным запахом. Это тоже отпугнет тузика с его чутким нюхом.

Знай свою клетку

- Чтобы собака меньше устраивала дома погромов, ее надо очень долго выгуливать, - рассказала консультант зоомагазина Ольга Матвеева. - Маленькая собачка может дома из угла в угол побегать, сбрасывая лишнюю энергию. А большим взрослым собакам нужно 2-3 выгула в день.

- Фото: архив "КП"

Но утром, перед работой, мало кто способен долго гулять с питомцем. Поэтому чтобы обезопасить квартиру от разгрома, животное можно посадить в клетку, чтобы не пакостило в отсутствие хозяев.

- У моих знакомых был пудель, - продолжает Ольга Матвеева. - Он так протестовал против того, что хозяева уходят на работу и оставляют его одного, что постоянно гадил по углам. Они ничего не могли с ним сделать. Стелили пеленки, уговаривали его быть хорошим мальчиком – нет и все. И тогда они купили для него клетку и запирали там, перед тем как уходили из дома. Это не издевательство над собакой. Пудель совершенно спокойно воспринимал эту клетку, как конуру, и спал в ней до прихода хозяев. Когда они дома, клетка стоит с открытой дверцей, пудель туда заходит-выходит, когда захочет. А когда хозяева уходят – запирают его там.

Спрятанные вкусняшки

Чтобы ваш рекс не скучал без вас, его можно занять интересным делом. Например, приобрести игрушку, внутрь которой кладутся лакомства. Они бывают конусообразной формы с отверстиями, через которые можно извлечь вкусняшку¸ но с большим трудом.

- Обычно собаки не успокаиваются и не бросают игрушку, пока не вылижут все лакомство, - говорит Ольга Матвеева. – А это занимает довольно долгое время. Также с помощью таких конусов можно ограничивать в еде животных, склонных к ожирению.

Сделать такую игрушку можно и самостоятельно из куска толстого резинового шланга. В стенках шланга надо просверлить дырки, положить внутрь кусочки собачьего печенья или любого другого корма, а с торцов забить круглыми деревянными пробками.

Игрушки с едой не только занимают собачье время, но и насыщают щенка. А значит, он не станет лезть на кухню в поисках «а не завалялось ли на столе что-то вкусненькое».

Эксперты советуют небольшую хитрость – оставлять эти «вкусные» игрушки перед самым уходом из дома. Тогда у песика будет четкая ассоциация: остаюсь один, но с вкусняшкой.

Кстати, долго прощаться с собакой, обнимая ее и целуя, не стоит. Резкий переход от изобилия внимания к одиночеству только расстроит вашего питомца.

«Щаз как спою»

Оставшись в одиночестве, тузик может давать концерты на весь подъезд. Из вредности? Не только.

- Собаки испытывают стресс, когда их оставляют одних, - объясняет Анна Малыгина. - Лай помогает им снизить беспокойство. Ну, а когда хозяева дома, собаки лают, чтобы привлечь внимание хозяев.

И тут опять напрашивается аналогия с ребенком. Спасовали один раз перед громкими воплями «Купи-купи!», приобрели сыну или дочке игрушку, которую они истерически требовали, - дали точный посыл: криками от родителей можно добиться всего что угодно.

Так же и с щенком. Если тузик настойчиво тявкает, чтобы с ним поиграли, поддаваться на этот лай не надо. Просто отвернитесь от собаки или даже выйдите из комнаты.

«Приворотные зелья» для котов

С кошками возникают другие проблемы. Они обожают точить свои когти об обивку диванов и кресел. Чтобы уберечь мебель, надо предложить мурлыке замену. Специальные домики для кошек, которые продают в зоомагазинах, устанавливают на столбики, обмотанные джутом или пенькой. Тут два в одном – по столбику можно и лазать, и точить об него коготки. Можно сделать когтеточку и самостоятельно – из картонных коробок или доски, обитой ковролином.

- Фото: архив "КП"

- Чтобы приучить кота к картонной когтеточке, достаточно насыпать в нее накрошенной мелиссы, которую еще называют кошачьей мятой, или побрызгать ее экстрактом, который можно купить в любом зоомагазине, - советует Ольга Матвеева. – Котов привлекает этот запах. А вот валерьянкой, вопреки распространенному мнению, брызгать не надо. В ней есть вещество, которое пахнет как возбужденная кошка. Коты сходят с ума, как в марте, а кошки чувствуют соперницу. Есть специальные химические соединения для привлечения кошачьих. Но надо сказать, они не очень хорошо работают. Лучше пользоваться натуральными запахами.

Кроме «приворотных зелий» есть и «отворотные». Эти средства помогают отучать котов использовать в качестве туалета углы комнаты.

- Но при использовании этих средств никаких других использовать нельзя, - объясняет Ольга Матвеева. - То есть нельзя помыть пол хлоркой, а потом обработать тем, что купили в зоомагазине. Тем более, что запах хлорки кошек привлекает. Если вымыть пол с хлоркой, она в этом месте поваляется, а потом еще и в туалет сходит. Поэтому пол надо просто промыть чистой водой, а затем обработать.

КСТАТИ

Собаки каких пород хуже переносят одиночество

Медлительные и меланхоличные ньюфаундленды, сенбернары, бульдоги и чау-чау спокойно переносят отсутствие хозяев. А вот живые и общительные ретриверы, лабрадоры, колли, овчарки и лайки плохо сидят в одиночестве. Не любят оставаться одни бигли и терьеры.