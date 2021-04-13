Что делать туристам, которые собрались лететь в Турцию: советы руководителя турфирмы

Авиасообщение с Турцией приостановлено до 1 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 12 апреля из-за непростой эпидемиологической ситуации оперштаб принял решение об ограничении полетов в Турцию и Танзанию до 1 июня. И регулярное, и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией теперь ограничат двумя рейсами в неделю: Москва-Стамбул и Стамбул-Москва. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров с 15 апреля по 1 июня.

Тема эта острая и актуальная, ведь многие планируют свой летний отпуск и решают, куда съездить на майские. Ее обсудили в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Экспертом выступила руководитель туристической фирмы «Валида» Ксения Шперкина.

- Как сейчас поступать туристам, которые уже купили туры в Турцию?

- Мы сейчас ждем реакции туроператоров, что они могут предложить. Было рекомендовано заменить направление или перенести даты поездки. Мы понимаем, что это не все могут сделать, поэтому ждем.

- Какие могут быть варианты развития событий? В вашей практике были случаи, когда полностью закрывали направление, к примеру, с Египтом?

- Если вернуться к ситуации с Египтом, там ситуация была другая, мир был открыт и мы спокойно могли выбрать альтернативу. Сейчас из пяти направлений закрывают одно и туристам достаточно тяжело сделать выбор.

- Какие направления сейчас открыты из Перми?

- Пока это Объединенные Арабские Эмираты и с конца апреля стартует Кипр. Если рассматривать вылеты из других городов, то ничего не добавилось. Ждем Кипр, Грецию. Греция принимает туристов, но очень дозировано, это пока не массовый туризм. Чаще туда летят по работе или к родственникам. Анонсировано, что на втором этапе в Греции будет снят лимит на туристов из России и далее будет возможно возвращение к массовому туризму.

- Что сейчас требуют от пермяков, прилетевших в другие страны на отдых?

- В основном, требования везде одинаковые: это ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. У каждой страны свое приложение, где нужно зарегистрироваться, заполнить онлайн-анкету. А для тех, кто приезжает обратно домой, изменений с прошлого года нет. Все россияне, прилетающие обратно домой после отдыха, в течение трех дней должны сдать ПЦР-тест и загрузить его на Госуслуги.

- Популярно ли у пермяков было направление в Турцию? Сколько человек уже слетали? Сколько планировали в мае?

- Популярно. С конца февраля в Турцию летал один рейс в неделю, а это порядка 200 туристов. К апрелю частота рейсов увеличилась.

- Что делать тем пермякам, которые улетели и сейчас уже отдыхают?

- Кто улетел и сейчас находится в Турции, возвращаться домой будет в плановом порядке без какой-либо экстренной эвакуации. Если человек захочет, он сможет сократить свой отпуск. Я думаю, будут объединять несколько бортов и спокойно всех отправят домой

- Какие варианты отдохнуть на майские праздники вы можете предложить пермякам?

- Традиционно популярны на «майские» экскурсионные туры, и мы сейчас можем предложить немало туров по России. Это и Калининград, и курорты Краснодарского края. За время пандемии, когда другие страны были закрыты, удалось настроить внутренний туризм. В конце января был очень большой спрос на наши курорты, причем не только на Сочи и Крым, но и на Минеральные воды. Туристы бронировали дорогие популярные и дорогие отели, гостиницы и санатории и сейчас там уже нет мест.

- Получается, альтернатива – вместо отдыха в Турции – это поездка на курорты Краснодарского края и в Крым. Не выросли ли там сейчас цены буквально за одну ночь?

- Пока еще не успела проверить. Время покажет, информация об отмене авиасообщения была обнародована только вчера вечером.