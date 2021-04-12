В Перми рассказали, когда в автобусах и трамваях исчезнут кондукторы и бумажные билеты

Валидаторы на поручнях автобусов ждут своего часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как известно, с 1 апреля в Перми прекратили эксперимент по бескондукторной оплате проезда. Привычные кондукторы вернулись на автобусные маршруты №4 и №80 и в трамваи-шестерки.

Пермяки начали гадать: эксперимент провалился, и все останется по-старому?

Действительно, было много жалоб со стороны пассажиров и водителей, которым приходилось «обилечивать» тех, кто претендовал на бесплатную пересадку. Из-за этого график движения автобусов ломался. Писали пермяки в соцсетях и о том, что многие предпочли ездить в экспериментальных маршрутах «зайцем».

Однако в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин развеял сомнения: эксперимент в конце концов распространят на все маршруты. И откажутся как от кондукторов, так и от бумажных билетов. Но произойдет это только после того, как будут выполнены три условия.

- За время эксперимента наши контролеры выявили 3 тысячи безбилетников, это примерно 17 процентов от всех пассажиров этих маршрутов, - рассказал Анатолий Путин. - Это значение, при котором затраты на содержание кондукторов и потери от безбилетников примерно сопоставимы, а если снизить количество «зайцев», то эффект будет еще больше.

Подведя итоги эксперимента, мы выявили три проблемы, над которыми нам надо поработать, прежде чем распространять эту систему на весь город.

Во-первых, необходима автоматизация пересадки по карте, чтобы пассажиры не обращались к водителю за бумажным билетом, а чтобы они могли совершить бесплатную пересадку, повторно приложив пластиковую карточку. Во-вторых, нужно устранить технические недочеты, из-за которых часть пассажиров не смогли оплатить проезд. И, наконец, необходимо на региональном уровне утвердить порядок подтверждения оплаты пассажиром и о полномочиях контролеров. Сейчас мы совместно с министерством транспорта Пермского края разрабатываем проект краевого закона о контролерах. После его утверждения можно будет приступать к полноценному контролю за безбилетным проездом.