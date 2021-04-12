Пробка у моста: когда в Перми отремонтируют улицу Попова и что будет потом?

Транспорт здесь едет только в сторону моста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные на улице Попова началась реконструкция - рядом строят новый комплекс МФЦ. Две полосы движения - от моста к центру города - закрыли. И в первый же день в Камской долине, а также на улицах Окулова и Крисанова образовались «хвосты» и пробки.

Как долго пермским водителям придется терпеть неудобства? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказали и. о. заместителя главы города по городскому хозяйству Сергей Красильников и руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Во многих местах поставили запрещающие знаки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зачем вообще было закрывать улицу?

- В границах улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской будет построен многофункциональный центр с гостиницей, - объяснил Сергей Красильников. - Кроме того, там будет большая парковка. Чтобы организовать выезд с нее и не замедлять движение, было решено сделать на этом участке улицу Попова пятиполосной - добавить еще одну полосу.

Раз дорогу будут расширять, опоры освещения и ливневую канализацию нужно вынести за пределы дорожного полотна. Такие работы связаны с раскопками, поэтому, чтобы котлован не топило талой водой, дождались таяния снега.

Завершить реконструкцию власти планируют до 1 сентября. К этому времени на улице Попова появится ровная проезжая часть и благоустроенные тротуары.

Но сейчас все, кто едет со стороны Закамска, вынуждены поворачивать на Окулова или Монастырскую - по улице Попова теперь в этом месте проезда нет. Понятно, что вся основная нагрузка придется на Окулова и затем на Крисанова.

- В субботу у нас были здесь транспортные заторы, в основном, из-за того, что многие не знали о запланированных ограничениях, хотя мы предупреждали о них еще месяц назад, - продолжает Сергей Красильников. - В воскресенье пробок было меньше. В начале недели наблюдалось замедление движения на этих улицах, но каких-то критичных ситуаций не было.

Светофоры будут переключать вручную

- Понятно, что взять и «выключить» одну половину такой значимой для города улицы, как Попова, без последствий нельзя, - объяснил Максим Кис. - Основной затор сейчас образуется даже не на Окулова или Крисанова - заметно увеличилось время проезда в Камской долине. Начиная с субботы, Центр управления движением начал следить за ситуацией на улице Попова и прилегающих улицах. Уже в субботу мы изменили режим работы светофоров на пересечении Крисанова с Окулова, Петропавловской и Ленина. Если идет слишком большое накопление транспорта, операторы в ручном режиме «прогоняют» поток машин быстрее.

Вариантов объезда пробки немного. Трафик на Красавинском мосту вырос, но незначительно - в сутки там добавилось примерно по 200 машин. Все понимают, что через Красавинский мост не так-то просто проехать к центру города, поскольку там еще долго будут продолжаться ремонтные работы на улице Строителей.

- Добавляет неудобств водителям и то, что пришлось перенести остановки автобусов, следующих из-за Камы, - рассказал Максим Кис. - Когда автобусы едут со стороны Коммунального моста, они теперь поворачивают направо и высаживают пассажиров. Многие из тех, кто едет со стороны Закамска, предпочитают не делать «крюк», а выйти и прогуляться до центра пешком. В итоге водители вынуждены пережидать поток пассажиров, переходящих улицу Окулова. Но тут уж ничего не поделаешь.

Строительство МФЦ идет полным ходом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что будет после появления МФЦ

- Мы моделировали влияние нового МФЦ на дорожное движение в центре города, - сообщил Максим Кис. - Для того чтобы компенсировать негативное влияние, на улице Попова появится дополнительная полоса на подъем для автобусов, которые пойдут в сторону Закамска. На эту же полосу будет сделан один из выездов с подземной парковки, на которой будет более тысячи парковочных мест. Что удобно, система парковок будет построена таким образом, что, заехав через один въезд, можно будет выехать через другой.

На улице Петропавловской будет сделана дополнительная полоса въезда, чтобы те, кто въезжает на парковку, не задерживали общее движение. В более отдаленной перспективе улица Монастырская может стать двухсторонней.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На улице Карпинского закроют два перекрестка

До конца этого года на перекрестке улиц Карпинского и Советской Армии должны построить круговую развязку и расширить Карпинского до четырех полос. Горожан еще раньше предупредили, что во время реконструкции улицы им придется терпеть разные неудобства. Так, на участке от Свиязева до Советской Армии транспорт уже ездит только по двум полосам - по одной в каждом направлении.

А в эти выходные и вовсе перекроют проезд на двух перекрестках улицы Карпинского - на пересечении с улицами Советской Армии и Рязанской.

- Движение всех видов транспорта на этих перекрестках будет закрыто с 12 часов ночи в пятницу, 16 апреля, до 5.30 утра понедельника, 19 апреля, - сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Объезд будет организован через улицы Норильскую, Шахтерскую и проспект Декабристов.