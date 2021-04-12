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Погода не устает нас удивлять. На этой неделе синоптики ждут небывалых температурных контрастов: в среду ожидается небывалая жара, а уже в выходные могут ударить ночные заморозки до -8 градусов. И все это - на фоне солнечного неба.

- Различие максимальной и минимальной температур всего за несколько дней в большинстве районов края может составить 30 градусов, - предупреждает инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - В целом эта неделя будет, с одной стороны, солнечной, с другой - она будет характеризоваться значительными температурными скачками.

Сейчас к нам поступает очень теплый воздух из Оренбургской области и с Нижнего Поволжья, где уже в минувшие выходные было +25. Во вторник днем воздух в Перми прогреется выше 15 градусов, по юго-западным территориям края - выше 18.

В среду ожидается пик потепления. Судя по всему, это будет один из самых теплых апрельских дней за последние годы. Максимальная температура достигнет в Перми и по югу края +22 градусов. Сравним: температурный рекорд для этой даты был установлен в далеком 1973 году, но он и то был ниже - 20,6 градуса. Видимо, сейчас он будет перекрыт. При наличии снежного покрова температура выше 20 градусов - это явление у нас, прямо скажем, не частое.

В четверг также будет очень тепло: в Перми и по югу края - до 20 градусов. Но к северу уже начнет подходить холодный фронт арктического воздуха.

А в пятницу возможно очередное похолодание. Предварительно ожидается, что сформируется арктический антициклон над Новой Землей, и в выходные мы попадем из тропической воздушной массы в арктическую. Усилится северный ветер, и температура упадет до низких значений: до -3… -8 градусов ночью, и будет чуть выше нуля днем. При этом похолодание может пройти при преимущественно солнечной погоде.

Насколько вероятен такой прогноз?

- Похолодание будет в любом случае, но оно может в основном уйти в Зауралье, и тогда у нас будет развиваться более умеренный сценарий: с дневной температурой в пределах от +4 до +9 градусов, - объясняет Андрей Шихов. - Впрочем, надолго холода не задержатся. Арктический воздух будет попадать в более теплую зону и прогреваться.