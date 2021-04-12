- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 13 апреля 2021 года: за прошлую неделю из больниц Прикамья выписали почти тысячу переболевших COVID-19.

В Пермском крае выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 82 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 588. В числе 108 новых инфицированных 39 пациентов мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 5 человек, от 30 до 49 лет – 27 человек, 42 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья был выписан еще 991 пациент, из проходивших лечение от коронавируса.

Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 47 392.