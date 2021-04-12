В Мотовилихе прошла встреча, посвященная планируемой застройке территории возле УДС «Молот»

Эскиз: ПМД

Предполагаемая застройка территории возле УДС «Молот» вызвала обеспокоенность жителей Мотовилихи. Причем больше всего тем, что заранее никакой информации у них не было. Просто «сарафанное радио» социальных сетей разнесло, что весь стадион будет застроен жилыми домами. И посыпались комментарии людей: «А где мы будем заниматься спортом?», «Дороги в районе и так перегружены», «У нас гнилые сети, а нагрузка на них еще возрастет».

Аналогичные вопросы мотовилихинцы задавали и городским властям. И на днях в Мотовилихе состоялась встреча, которую провел мэр Перми Алексей Дёмкин. В ней приняли участие местные жители, депутаты городской Думы и представители застройщика.

- В первую очередь мы должны понимать настрой жильцов близлежащих домов, выяснить, как они относятся к реализации этого проекта, - объяснил цель встречи Алексей Дёмкин.

Территорию продали 15 лет назад

Напомним, стадион в свое время был построен заводом Ленина - ныне «Мотовилихинские заводы». Но предприятие 15 лет назад продало его, участок оказался в частном владении. С тех пор территория стадиона несколько раз переходила из рук в руки. Четыре года назад ее приобрела группа компаний ПМД, собирающаяся возвести здесь целый комплекс: бассейн олимпийских размеров - с 12 дорожками длиной в 50 метров, беговые и велодорожки, а также жилой комплекс из 11 домов разной этажности.

Эскиз: ПМД

- Основная задача концепции - создать многофункциональную зону, где будет комфортно всем, - рассказал представитель инвестора. - Бассейн будет включать в себя возможность занятий плаванием для жителей района и всего города. На территории будет возможность для занятий спортом - велодорожки и беговые дорожки. Также инвестор планирует выполнить реконструкцию сквера за ДК Ленина.

Вопросы и ответы

Пришедшие на встречу местные жители задавали вопросы по развитию инфраструктуры.

- Нас беспокоит ситуация с дорогами, - заявил один из жителей Мотовилихи. - Там еле-еле душа в теле автобус разворачивается на улице Лебедева. А я ничего не увидел в проекте о расширении дорожной сети.

Директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина объяснила, что расширять существующие дороги не будут, но построят новые.

- Сквозь бывший стадион пройдут две новых поперечные улицы, которые разгрузят улицы КИМ и Лебедева от транспорта и позволят не только решать вопросы загруженности дорог, но и разместить на них парковки, - отметила Елена Ермолина.

- На улицах Добролюбова и Макаренко есть проблемы с тепло-,энергоснабжением и канализацией. И жители волнуются, если сюда воткнут два квартала, как решится эта проблема? - задал вопрос участник встречи.

- В бюджете инвестора заложено порядка 200 миллионов рублей на инвестиции в инженерную инфраструктуру. Никаких негативных последствий с точки зрения инженерного обеспечения возведения данного проекта не будет, - ответил представитель застройщика.

Жители высказали опасения, что из-за большого количества новоселов не будет хватать мест в детских садах и школах района.

- Зарезервированы земельные участки на месте аварийных домов по улицам Василия Соломина и Лебедева под строительство школы на 1400 мест и двух детских садов на 220 и 140 мест, - рассказала Елена Ермолина.

«Не хотим домов на месте стадиона»

Кроме конкретных вопросов звучали от жителей и высказывания о судьбе спортивного объекта. Ветеран Мотовилихинского завода выступил от имени тех людей, которые участвовали в строительстве этого стадиона.

Эскиз: ПМД

- Мы хотели всегда видеть на этом месте площадку для занятий спортом, - заявил он.

- Я не хочу, чтобы на стадионе построили дома, - поддержал его молодой мужчина. - Сейчас стадион запущен, и соревнования здесь проводить небезопасно. Но своего ребенка я учил кататься на велосипеде именно здесь.

Тем не менее сейчас территория бывшего стадиона принадлежит застройщику. И состоявшаяся встреча была призвана найти компромисс между жителями и собственниками земли.

Для реализации проекта застройщику необходимо пройти процедуру публичных слушаний по смене зонирования территории и учесть мнение жителей этого района.

- Сразу хочу сказать, что никаких окончательных решений по поводу застройки территории у УДС «Молот» не принято. Наша цель - выстроить диалог между застройщиком и жителями района. Мы хотим понять, что ждут жители района, как они хотят, чтобы развивалась эта территория, чтобы уже с учетом их мнения принимать дальнейшие решения. Эта встреча положит начало ряда встреч с общественностью, - подчеркнул глава Перми Алексей Дёмкин.

- Самое главное - глава слышит людей, - подытожил депутат Пермской городской Думы Александр Колчанов, в округе которого находится территория «Молота». - С учетом мнения людей, я думаю, все равно будет принято какое-то решение. И такие встречи пройдут еще не один раз. Так что будем двигаться, будем обсуждать, будем решать в рамках концепции развития микрорайона.