«Здорово, когда дома ждут теплый халат и вкусный ужин». Победитель краевого конкурса «Учитель года» рассказала, как шла к успеху

Учитель химии из пермской школы «Петролеум+» Елена Щукина в четвертый раз участвует в конкурсе «Учитель года». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это мой четвертый заход в этом конкурсе, - улыбается победительница краевого конкурса «Учитель года»-2021, учитель химии пермской школы «Петролеум+» Елена Владимировна Щукина. – И на участие в нем в четвертый раз меня подвигли дети, которые всегда поддерживали меня. Заходишь к ним в класс, и видишь их горящие глаза! Еще я хочу сказать слова благодарности командам, которые готовили меня к конкурсу и Министерству образования за то, что такой конкурс у нас есть. Я уверена, что пермское образование - это бренд и та образовательная мощь, которая способна готовить ученых, врачей, учителей... С моего первого конкурса я думала, что такое учитель? И поняла, что учитель – это не профессия, и не должность, а прежде всего – миссия. И я уверена, что первое место в образовании обязательно будет за нами!

За победу боролись 175 педагогов со всего Пермского края

В Перми прошел финал 32-го конкурса «Учитель года»-2021. В зале, где чествовали победителей, собрались самые активные педагоги со всего Пермского края. Несмотря на непростую в этом году ситуацию с пандемией, они решили принять участие в конкурсе и показать профессиональным экспертам все свои таланты.

На награждении победителей конкурса зал был полон. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За победу боролись 175 педагогов из 39 муниципальных районов и городских округов. В финал прошли 56 конкурсантов. Непростая борьба шла за победу в восьми номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог-психолог», «Специалист в области воспитания» и «Учитель-дефектолог».

Испытания в этом году проходили в дистанционном формате, но на награждение участники собрались в одном зале и смогли увидеть друг друга вживую Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конкурсные испытания проходили в дистанционном формате, а накануне торжественного награждения министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в рамках заключительного онлайн-испытания лично поговорила с шестью участниками двух номинаций, которым предстояло побороться за главный приз конкурса.

«Ценно понимать, что наши дети в хороших руках»

Когда все финалисты собрались в одном зале на награждении и смогли увидеть друг друга вживую, Раиса Алексеевна сказала им очень теплые слова.

Министр Раиса Кассина с победителями конкурса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вы все такие замечательные, необыкновенные и четко чувствуете, что сейчас происходит в образовании, - выступила Раиса Алексеевна. – Мы создаем цифровую образовательную среду, но значимая роль учителя в этой цифровой среде останется навсегда. И благодаря именно вам мы вошли в десятку лучших регионов России по качеству образования. Спасибо вам за это! Ценно понимать, что наши дети в хороших руках! Я точно знаю, что этот конкурс разделит вашу жизнь на «до» и «после» вне зависимости от того, какое вы место заняли. В свою школу вы точно придете другими, ведь во время конкурса вы узнали технологии других учителей и прошли за этот год путь такой же, словно отработали в школе 10 лет. Я это точно знаю, потому что сама участвовала в первом конкурсе «Учитель года» и никогда не стала бы министром, если бы в нем не поучаствовала.

В этом году победители в каждой номинации получали денежные вознаграждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конкурс «Учитель года» проходит в Пермском крае уже в 32-й раз, но он не стареет, а молодеет. На сцену – получить заслуженные награды за свое профессиональное мастерство – выходили не только опытные педагоги, но и молодые учителя. В этом году победители в каждой номинации получали денежные вознаграждения по 75 тысяч рублей, а призеры по 50 тысяч рублей. Впервые в этом году была введена денежная премия для финалистов, которые заняли 4-7 места, они получили по 20 тысяч рублей.

Конкурс «Учитель года» проходит в Пермском крае уже в 32-й раз. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четвертый заход оказался счастливым

Абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года»-2021 жюри назвало преподавателя химии пермской школы «Петролеум+» Елену Владимировну Щукину. Четвертая попытка участия в конкурсе стала для нее самой сложной, но счастливой.

- Никогда не знаешь, что ждет тебя в конкурсе и что приготовят организаторы. Задания неожиданны и чрезвычайно сложны. Следующим конкурсантам, кто решит попробовать себя в испытаниях, можно пожелать обязательно иметь свое собственное лицо.

Елена Щукина получит премию губернатора Пермского края размером 500 тысяч рублей и памятный приз – статуэтку пеликана, символа, олицетворяющего призыв учителей быть милосердными к ученикам и самопожертвование ради их будущего. А осенью Елене Владимировне Щукиной предстоит отстаивать честь Пермского края на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

география участников конкурса «Учитель года» продолжает расширяться: для участия в нем заявляется все больше сельских учителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Считаю, что у Пермского края большие шансы на победу, но говорить о настрое пока рано, потому что победителя объявили только что, - улыбается лучший учитель Пермского края. – Я хочу поблагодарить своего супруга, который взял на себя всю заботу о детях, потому что ты приходишь домой и важно, что тебя ждет теплый халат и разогретый ужин. Спасибо моим родителям, которые были рядом, потому что конкурс не заканчивается в 18.00 вечера, а также всех тех, кто болел за меня и поддерживал.

География участников конкурса расширяется

- Учитель – это великая миссия, потому что в образовательных учреждениях «закладывается будущее детей, а значит будущее региона и страны – наше будущее». «В этом году в конкурсе участвовали представители почти всех территорий края – это здорово. Мы много говорим об устранении территориального неравенства: очень важно, чтобы в любых, даже самых отдаленных территориях края в наших школах работали квалифицированные, а главное – талантливые педагоги. А мы продолжим создавать условия для их профессионального роста», - отмечал ранее глава региона Дмитрий Махонин.

Призеры конкурса "Учитель года". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кстати, в числе победителей и призеров конкурса педагоги не только из краевой столицы. Это учителя Пермского района, Березников, Кудымкара, Нытвенского, Чайковского, Чернушинского, Осинского, Кунгурского, Ильинского и Красновишерского округов. И география участников конкурса «Учитель года» продолжает расширяться: для участия в нем заявляется все больше сельских учителей. Это говорит о заинтересованности педагогов и их желании развиваться в профессии.

Призеры конкурса "Учитель года". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителями в номинациях стали:

Педагог дошкольного образования - Галина Харина, воспитатель детского сада № 23 (Пермь)

Педагог дополнительного образования - Ираида Борисова, педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей (Кунгурский МО)

Педагогический дебют - Анастасия Голева, учитель русского языка и литературы Бершетской средней школы (Пермский МР)

Педагог профессионального образования - Андрей Лапицкий, преподаватель Краевого индустриального техникума (Пермь)

Специалист в области воспитания - Мария Мехоношина, учитель истории и обществознания школы №22 (Пермь)

Педагог-психолог - Ольга Козлова, педагог-психолог детского сада «Колокольчик» (Пермский МР)

Учитель-дефектолог - Ольга Филимонова, учитель-логопед детского сада «Росинка» (Ильинский ГО)