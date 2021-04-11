Теплая погода и дожди: в ближайшие дни в Пермском крае ожидается пик половодья

Такой была ситуация с паводком в Пермском крае прошлой весной, синоптики не исключают развития подобной ситуации и в этом году. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На реках Пермского края началось весеннее половодье. Теплая погода способствовала ускорению снеготаяния и началу подъема воды в реках. Рост воды за последние сутки пока незначительный - на 30-35 см. Подъем воды зафиксирован на гидропостах реки Сылва в Кунгуре, реки Иньва в Кудымкаре, реки Иньва в Слудке, реки Обва в Карагае и реки Быстрый Танып в Чернушке.

Начался процесс схода снежного покрова на безлесных участках по южной половине края.

В ближайшие дни из-за установления аномально теплой погоды развитие половодья резко ускорится, пик ожидается во второй половине следующей недели. Этому будут способствовать дожди, которые пройдут в течение суток 11 апреля на значительной части водосбора.

- При прохождении волны на малоподвижном фронте по юго-западным и центральным районам края может выпасть до 10-15 мм осадков, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. – Поэтому в ближайшие дни резко ускорится развития половодья на реках юга и юго-востока края, интенсивность подъемов уровней воды может достичь 80-100 см/сутки за счет интенсивного снеготаяния 10-11 апреля.

А с середины недели, когда аномально теплая погода установится по всей территории края, тот же процесс ожидается на реках центральных и западных районов. При этом ключевым фактором окажется продолжительность волны тепла. Если аномально теплая погода с дневной температурой +17…+22° простоит 3-4 дня, этого будет достаточно для формирования пиков половодья и эти пики будут выше среднемноголетних значений на реках Сылве, Обве и Иньве.

Если же похолодание придет раньше, то высокие пики сформироваться не успеют, и половодье пройдет по сценарию апреля 2008 года, то есть с максимумами около или ниже нормы. Пока окончание волны тепла прогнозируется 16 апреля. Этого срока будет достаточно для формирования высокого пика половодья на реках южной части края.

Пока возникновение неблагоприятных явлений представляют реки бассейна Сылвы и южных районов края (бассейны Буя, Быстрого Таныпа). К 16 апреля здесь ожидается подъем уровня воды на 5 м относительно наблюдаемого сегодня, а на посту Чернушка – Быстрый Танып пик сформируется к 15 апреля и будет существенно выше среднемноголетних значений.